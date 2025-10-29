San Francisco. Jimmy Butler totalizó 21 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y los Warriors de Golden State vencieron el martes 98-79 a los Clippers de Los Ángeles.

Stephen Curry añadió 19 unidades y ocho asistencias. Atinó siete de 15 disparos una noche después de que cuatro jugadores de los Warriors anotaron 20 puntos o más para vencer a Memphis.

Sin embargo, fue apenas la sexta vez en las 17 temporadas de Curry que no fue uno de esos jugadores.

Butler y Moses Moody encestaron triples al final del tercer periodo por los Warriors, quienes se valieron de una racha de 10-2 en los últimos 2:07 minutos para adelantarse por 78-63 al comenzar el cuarto.

PUBLICIDAD

Brandin Podziemski siguió una actuación de 23 puntos contra los Grizzlies con 12 unidades, mientras que Quinten Post sumó 12 puntos con cuatro triples y ocho rebotes.

James Harden anotó sus 20 puntos antes del descanso, mientras que Kawhi Leonard añadió 18 unidades y cinco rebotes en un encuentro que presentó un segundo cuarto de 13 tantos por parte de Golden State seguido por un tercer periodo de 14 puntos de los Clippers.

Bucks remontan para vencer a los Knicks

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias para que los Bucks de Milwaukee remontaran un déficit de 12 unidades al descanso y vencieran el martes 121-111 a los Knicks de Nueva York.

Ryan Rollins de Milwaukee añadió un récord personal de 25 puntos. Jalen Brunson de Nueva York anotó 36 tantos, pero se lesionó a mitad del último cuarto en una jugada que impulsó la remontada ganadora de Milwaukee.

Brunson pareció lesionarse la pierna inicialmente mientras luchaba por un balón suelto en el último cuarto. Permaneció en el suelo y se movía con dificultad. Luego, driblando detrás de la línea de tres puntos cerca del banquillo de Milwaukee se dejó caer atrás con evidente dolor y perdió el balón.

Mientras Brunson continuaba sentado en el suelo, Antetokounmpo robó el balón y realizó una volcada en el otro extremo para empatar el juego a 103 con 6:13 restantes y comenzar una racha de 8-0.

Brunson permaneció en el juego después de un tiempo muerto, pero los Knicks no pudieron frenar el impulso de Milwaukee. Antetokounmpo puso a Milwaukee por delante de manera definitiva al convertir una bandeja en carrera con 5:31 por jugar.