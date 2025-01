Hace cinco años, el mundo entero se paralizó con la inesperada muerte de Kobe Bryant, una noticia que al principio no parecía real.

Y es que se trataba de Kobe, el legendario jugador que daba la impresión de ser inmortal cada vez que pisaba el tabloncillo, ya fuera liderando a los Lakers a cinco campeonatos, anotando 81 puntos frente a los Raptors o encestando dos tiros libres minutos después de romperse el tendón de Aquiles.

Lamentablemente, la noticia era cierta. El ícono del baloncesto falleció a los 41 años junto a su hija Gianna, de apenas 13, cuando el helicóptero en el que se encontraban se estrelló contra una colina en la ciudad de Calabasas, localizada en el condado de Los Ángeles, California, en medio de una intensa neblina la mañana del 26 de enero de 2020.

Otras siete personas también perdieron la vida, incluyendo el piloto, quien fue considerado el responsable del accidente tras una investigación. El grupo se dirigía a un torneo de baloncesto femenino en la Mamba Sports Academy en Newbury Park.

Aunque han pasado cinco años desde el trágico accidente, el legado del ‘Black Mamba’ sigue vivo gracias a los millones de fanáticos que cosechó a nivel mundial y a la nueva generación de canasteros que creció viéndolo jugar y hoy día brilla bajo las luces de la NBA.

Sin olvidar a los jugadores con los que compitió a lo largo de su carrera y marcó de alguna manera, como el puertorriqueño José Juan Barea.

“Ese día nunca se me va a olvidar, cuando le pasó lo que le pasó a Kobe y su familia”, dijo Barea a Primera Hora . “Kobe es mi jugador favorito. Yo soy fanático de Michael Jordan y Kobe Bryant es el Michael Jordan de mi época. Usaba los tenis de él y hasta le pedía tenis, aunque yo estaba auspiciado por Nike. Le decía: ‘Kobe, dile a Nike que me manden todas las Kobe’, y Kobe me las hacía llegar”, recordó el otrora armador de los Mavericks de Dallas.

Jose Barea ataca el canasto frente a Kobe Bryant, el viernes, 28 de noviembre de 2008. ( Mark J. Terrill )

“Kobe era como Jordan. Cuando Kobe venía a Dallas, todo cambiaba en la ciudad. El jangueo era diferente, los restaurantes eran diferentes, el ambiente en la cancha era diferente y ahí tú sentías que había llegado la bestia. Había jerseys de Kobe por todos lados. Jugar contra él es una experiencia que nunca voy a olvidar”, abundó.

Barea, de 40 años, se vio las caras con Bryant en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Sin embargo, entre todos los partidos que tuvieron, quizá los que más recuerde son los cuatro que disputaron en la semifinal de la Conferencia del Oeste en 2011.

Dallas, liderado por Dirk Nowitzki, barrió a un quinteto de Los Ángeles que venía de ganar dos campeonatos consecutivos, con Bryant y Pau Gasol como sus principales armas ofensivas. Los Mavericks ganaron el cetro eventualmente. En esa corrida, Barea tuvo su mejor desempeño en la serie contra los Lakers, donde promedió 11.5 puntos y 5.5 asistencias.

“Cuando les ganamos, Kobe habló muy bien de mí en la conferencia de prensa y eso me ayudó mucho. En los juegos, me hablaba en español, como cuando estaba en el tiro libre, y para mí eso siempre fue bien importante. Ese era el equipo al que nosotros no podíamos ganarle. Los únicos que me preocupaban ese año eran ellos porque, por alguna razón, no les podíamos ganar. Pero, saber que ellos no podían parar mi ‘pick and roll’ me ayudó por el resto de mi carrera”, rememoró.

Kobe Bryant lanza un tiro acrobático ante Tim Duncan el domingo, 25 de mayo de 2008. ( Matt Slocum )

La realidad es que Kobe lo hizo todo. Ganó títulos, premios de Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) y participó en numerosos Juegos de Estrellas. En cambio, lo que lo caracterizó durante su carrera era su mentalidad ganadora. Ese famoso ‘Mamba Mentality’ del que muchos atletas toman inspiración hoy día.

“Su mentalidad era una loquera. La regla que nosotros teníamos era mantenerlo tranquilo y no tratar de agitarlo. Los coaches nos decían que lo saludáramos, pero que no lo molestáramos”, contó Barea entre carcajadas.

Esas instrucciones no eran para nada descabelladas, ya que Dallas había experimentado de lo que Bryant era capaz cuando en la noche del 20 de diciembre de 2005 anotó 62 puntos en solo tres cuartos. Barea no jugaba con los Mavericks en ese momento.