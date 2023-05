Denver. Nikola Jokic y Jamal Murray continúan brindando actuaciones asombrosas durante estos playoffs, aumentando las expectativas en el camino.

Éstos vienen de haber ganado el primer juego de su enfrentamiento de la Final de la Conferencia Oeste contra LeBron James y Anthony Davis, un juego en el que Jockic quedó deslumbrado por la fortaleza de su compañero de equipo de los Denver Nuggets, quien jugó con una dolorosa infección de oído.

“Por supuesto, tal vez solo está fingiendo”, indico el gran hombre de los Nuggets, Jokic, luego que Denver se impuso sobre Los Ángeles Lakers por 132-126 el martes. “Él no quería practicar”.

Solo fue un poco de comedia para acompañar su gran química.

Los oponentes no han encontrado nada gracioso en el combo Murray-Jokic en los playoffs. Están jugando su mejor baloncesto desde la burbuja de la NBA de 2020. Siete meses después de esa carrera, Murray se desgarró el ligamento anterior cruzado anterior izquierdo y tuvo que quedarse fuera de las últimas dos postemporadas.

Ahora, Murray y Jokic vuelven a exhibir una pareja exitosa que recuerdan la era de John Stockton-Karl Malone en Utah. Pero buscan lo que eludió a Stockton y Malone.

Están persiguiendo un anillo de campeonato para consolidar su lugar en la tradición de la NBA junto a parejas históricas como Scottie Pippen y Michael Jordan, Kobe Bryant y Shaquille O’Neal y, sí, LeBron y AD, quienes se combinaron para 66 puntos en el referido partido del martes.

Nikola Jokic (15) y Jamal Murray intentan detener una penetración de LeBron James. ( Jack Dempsey )

Los Nuggets son uno de los seis equipos que nunca han llegado a la final de la NBA y tienen marca de 0-7 contra los Lakers en series de playoffs. Detrás de Murray y Jokic, sienten que finalmente tienen las habilidades del campeonato para llevar el Trofeo Larry O’Brien a Mile High City.

“Parece que desde hace años somos un viejo y polvoriento pueblo de vacas en las Montañas Rocosas, con tan poco respeto que recibimos”, dijo el entrenador Michael Malone, cuyo equipo intentará mejorar a 8-0 en casa en los playoffs el jueves en la noche. “Puedes sentarte allí, puedes luchar contra eso y quejarte. O simplemente puedes abrazar quiénes somos y lo que tenemos”.

Esa falta de respeto no disminuyó incluso cuando los Nuggets se convirtieron en el primer sembrado pero los comentaristas ungieron alternativamente a todos menos a Denver como el favorito para ganar el Oeste.

Para todos aquellos que sintonizaron el martes y realmente vieron a Jokic y Murray por primera vez, vieron lo que dicen los jugadores y entrenadores de la liga: Eso no fue casualidad, casi siempre son así de buenos.

“Prefiero no perder el tiempo con los expertos que nos descartan y no nos dan el respeto que merecemos como equipo, con todo lo que hemos hecho”, dijo Malone. “Pero hay una cosa que no hemos hecho. Y hasta que ganemos un campeonato, la gente seguirá diciendo eso sobre nosotros. Eso es lo que nos impulsa”.

Jamal Murray estuvo detenido durante las pasadas temporadas debido a una fuerte lesión de rodilla que sufrió hace dos años. ( Jack Dempsey )

Es posible que Denver ya hubiera ganado un campeonato si no fuera por la devastadora lesión de rodilla de Murray en Golden State el 12 de abril de 2021.

Solo pudo ver cómo los Nuggets fueron derrotados por Phoenix en la segunda ronda de los playoffs ese año y nuevamente por los Warriors en la primera ronda el año pasado cuando su otro jugador máximo, Michael Porter Jr., también quedó fuera.

Pero esta podría ser su mejor oportunidad hasta la fecha.

Con Murray sano de nuevo y Jokic como una pesadilla para cualquiera, están avanzando, ganando nueve de los 12 partidos de playoffs hasta el momento.

“Son un dúo dinámico, gran simetría, se conocen bien”, dijo el entrenador de los Lakers, Darvin Ham. “Gran ritmo, independientemente de quién esté iniciando, de quién está presentando cortinas... Tenemos que estar listos para defender eso realmente a un alto nivel”.

Esa es una tarea difícil.

“Simplemente tenemos que ponérselo difícil, cambiando enfrentamientos y esquemas para él”, dijo Davis sobre Jokic.

Murray estuvo en dudas para el primer juego debido a una infección de oído que hizo que el fin de semana fuera miserable. Pero allí estaba en su mejor momento, derribando una docena de tiros, incluidos cuatro triples y repartiendo cinco asistencias.

“Creo que durante todos los playoffs ha estado jugando de manera increíble”, dijo Jokic. “Todos sabemos lo que trae, la dureza”.

Jokic también llenó la hoja de estadísticas. Terminó con 34 puntos, 21 rebotes y 14 asistencias, lo que le llevó a sumar el 12mo triple-doble de playoffs en su carrera, la mayor cantidad de un centro en la historia de la NBA.

Los Nuggets necesitarán más actuaciones como esta para defenderse de los Lakers, que los derrotaron en la Final de la Conferencia Oeste en 1985, 2009 y 2020.

Denver también tiene más poder de fuego esta vez, con un elenco de apoyo sólido. También incluye a Porter, Aaron Gordon, Bruce Brown, el novato Christian Braun, Jeff Green y Kentavious Caldwell-Pope, quien trae un pedigrí de campeonato a una lista conocida principalmente por su dos veces MVP.

Todo eso estuvo a la vista en el factor decisivo de la serie de los Nuggets contra Phoenix en la segunda ronda cuando Denver derrotó a los Suns con una paliza de 25 puntos.

“Parecíamos un equipo campeón”, dijo Jokic después. “Estábamos tan concentrados... Bueno, supongo que no sé cómo se ve un equipo campeón. Pero creo que así es como se supone que debe verse”.

Esa visión se hará más clara si Jokic y Murray pueden seguir jugando así.