El regreso del delantero Jonathan Isaac al Orlando Magic no sucederá esta temporada.

El Magic anunció la decisión, lo que significa que lo más temprano que Isaac jugará es octubre. Jugó por última vez en agosto de 2020, cuando se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda durante un partido en la burbuja que montó NBA en Walt Disney World.

Si el delantero de 6′10 de descendencia boricua logra estar listo para comenzar cuando comience la próxima temporada a mediados de octubre, terminaría un período de rehabilitación y recuperación que habría durado más de 26 meses. El presidente del Magic, Jeff Weltman, dijo que tener a Isaac listo para la “noche inaugural de la próxima temporada” es el nuevo objetivo.

“En primer lugar, el cuidado de nuestros jugadores siempre será nuestra principal prioridad”, dijo Weltman. “Tenemos que recordar que Jonathan se ha perdido esencialmente dos años. Si bien continúa siendo un proceso diario para él, ya que continúa fortaleciendo y acondicionando todos los aspectos de su cuerpo, creemos que hemos llegado a un punto en el que sería prudente decir que no jugará esta temporada”.

Cuando termine esta temporada, Isaac se habrá perdido 196 de los últimos 198 juegos de Orlando, incluidos 165 consecutivos. Eso incluye la carrera de playoffs de cinco juegos del equipo en 2020.

Los principales problemas de la rodilla izquierda de Isaac comenzaron cuando se lastimó el 1 de enero de 2020 y sufrió un esguince grave y un hematoma en el hueso. No volvió a jugar hasta el reinicio en Disney. Llevaba un gran aparato ortopédico para proteger la rodilla, además la tenía vendada, y aun así no pudo evitar otra lesión cuando se desgarró el ligamento cruzado anterior en un golpe al hacer un movimiento hacia la canasta. El Magic dijo que una lesión no tuvo nada que ver con la otra.

Isaac, quien apareció en solo 27 juegos como novato, principalmente debido a problemas en su tobillo derecho, fue la selección número 6 en el draft de 2017 procedente de Florida State. El jugador de 24 años ha aparecido en 136 partidos de temporada regular con Orlando, promediando 9.3 puntos y 5.4 rebotes.

Weltman dijo que Isaac no ha tenido contratiempos, pero este movimiento fue solo el Magic “recalibrando nuestra línea de tiempo”.

“Entiendo que esto puede ser frustrante para nuestros fanáticos, pero Jonathan ha trabajado extremadamente duro y está ansioso por volver a la acción del juego, por lo que debemos continuar manejando su rehabilitación con el panorama general en mente”, dijo Weltman. “Francamente, no tenemos tiempo para prepararlo para que juegue en los juegos de esta temporada”.

Isaac está completando el primer año de un contrato de cuatro años y $70 millones con el Magic.