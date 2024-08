Arecibo. Luego de cuatro temporadas con los Capitanes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Jonathan Rodríguez siente que ha sido acogido por el pueblo de Arecibo como uno de los suyos.

Rodríguez, oriundo de Bayamón, convirtió a la Villa del Capitán Correa en su nuevo hogar rápido que comenzó a vestir el amarillo y negro. Allí es donde reside y sus dos hijas van al colegio.

Sin embargo, el alero reconoce que no podrá vivir toda la vida del básquet. Por esta razón, decidió invertir en el pueblo que lo adoptó con su propio negocio, Black Mamba Rooftop. Un restaurante que abrirá sus puertas este sábado, 24 de agosto, y contará con una experiencia gastronómica nikkei y una variedad de cócteles.

“Esto fue una idea entre mi esposa y yo. Nos hemos quedado en Arecibo por los últimos cuatro años y yo estaba buscando la manera de cómo podía invertir en el pueblo de Arecibo. Para mí, Arecibo tiene tanto potencial, pero siento que no hay nada en estos momentos para el arecibeño”, explicó Rodríguez a Primera Hora desde el salón de Black Mamba Rooftop.

“Quería traer algo diferente porque ya las personas están cansadas de la comida criolla, sin faltarle el respeto. Ahí es donde viene la comida nikkei, que es una fusión japonesa y peruana que es muy popular alrededor del mundo”, abundó.

Jonathan Rodriguez, de los Capitanes, conversa con Primera Hora desde su restaurante Black Mamba Rooftop en Arecibo. ( Jorge A Ramirez Portela )

El alero de los Capitanes contó que esta idea surgió en enero y siempre la meta era hacer junto a su esposa un restaurante “diferente y en el lugar correcto”. Por ello, fueron varios los locales que visitaron antes de tomar la decisión de donde estaría ubicado Black Mamba Rooftop.

“Queríamos invertir, pero queríamos hacer las cosas bien. Me habían dicho de varios locales que estaban disponibles, pero no me llenaban hasta que vimos este de aquí frente al mar y todo ese estacionamiento. Yo rápido dije: ‘Este es el lugar’, pero había un problema. Estaba abandonado por completo”, dijo.

A pesar de su estado, Rodríguez estaba convencido de que el local justo frente a la avenida Víctor Rojas y con vista al mar era el indicado y se ha dedicado a remodelarlo durante los últimos meses. De hecho, el canastero confesó que había invertido más de $100,000 en la renovación y decidió este año no ir a competir fuera del país por primera vez desde 2021 para supervisar el proyecto.

“Yo siempre he pensado más allá porque sé que el baloncesto no me va a durar toda para siempre. Sé que en cualquier momento se puede acabar y tengo que tener ese plan b para darle una buena vida a mi familia”, comentó.

Tampoco es secreto que el negocio tendrá una temática de baloncesto. Después de todo, su propietario es Rodríguez y su nombre es Black Mamba Rooftop, como el apodo del fenecido y legendario canastero Kobe Bryant.

“Kobe Bryant es mi ídolo. Ese fue mi jugador preferido desde que yo era chiquito”, confesó.

El restaurante Black Mamba Rooftop del jugador de los Capitanes, Jonathan Rodríguez. ( Jorge A Ramirez Portela )

También será como la segunda casa de los Capitanes debido a que allí los fanáticos se podrán reunir a disfrutar de los partidos del quinteto arecibeño y hasta compartir con sus jugadores favoritos después de los juegos.

“Durante la temporada, vamos a tener diferentes pantallas y un proyector con los juegos… Ya está todo hablado. Después de los juegos, este va a ser el spot y todo el mundo va a venir a comer aquí”, expresó entre risas.

Black Mamba Rooftop estará abierto de miércoles a domingo. Los miércoles y jueves operarán de 5:00 p.m. a 12:00 a.m. Mientras que los viernes y sábados abrirán sus puertas de 5:00 p.m. a 2:00 a.m y los domingos de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.