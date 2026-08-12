José Alvarado encabeza la preselección que anunció este miércoles la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para la cuarta ventana de las eliminatorias a la Copa del Mundo FIBA 2027, que marcará el inicio de la segunda ronda clasificatoria.

El armador fue convocado para la pasada ventana en julio, pero finalmente no pudo participar porque se encontraba en medio de las gestiones para concretar su nuevo contrato de tres años y más de $14 millones con los Knicks de Nueva York.

Junto a Alvarado, la lista incluye a Jezreel de Jesús, Jordan Howard, André Curbelo, Javier Ezquerra, Ethan Thompson, Alfonso Plummer, Gian Clavell, Stephen Thompson Jr., Davon Reed, Ramsés Meléndez, Alexander Morales, Jordan Cintrón, Isaiah Piñeiro, Christopher Ortiz, Enrique Freeman, Alexander Kappos, Daniel Rivera, Christian Negrón, Tai Odiase, Devon Collier, Arnaldo Toro, Ismael Romero y George Conditt IV.

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Puerto Rico avanzó a esta etapa luego de finalizar en la tercera posición del Grupo B, con récord de 2-4. Ahora comparte el Grupo F de la segunda ronda clasificatoria a la Copa del Mundo con Canadá, Uruguay, Argentina, Bahamas y Panamá.

La segunda ronda comenzará el 27 de agosto, cuando Puerto Rico visite a Argentina. Luego, el 31 de agosto, el combinado boricua irá a Uruguay.

En noviembre, los boricuas enfrentarán a Panamá el 26 y nuevamente a Uruguay el 28.

El calendario clasificatorio concluirá en 2027. El 26 de febrero, Puerto Rico se medirá con Argentina, mientras que el 1 de marzo cerrará la ruta hacia el Mundial ante Panamá.