José Alvarado compensó la ansiedad del público en el Coliseo José Miguel Agrelot que no le vio salir del camerino para el partido del jueves ante Italia.

Compensó con creces, no solamente luego haber salido a calentar tarde, sino de comenzar en el banco el partido para el dirigente Nelson Colón.

“Estoy feliz y agradecido con él. Es el único aquí que juega NBA y entendió que queremos hacer algo diferente. Me dijo: “coach, estoy aquí por tí, por el equipo’. Y en la segunda mitad explotó”, dijo el dirigente nacional, Nelson Colón en la conferencia de prensa a una pregunta de Christopher Suárez de Sportstalkpr.

Alvarado no salió del camerino con el equipo a calentar previo al importante partido ante Italia, el que Puerto Rico ganó con grandes aportaciones ofensivas de Alvarado en el cuarto periodo y logró la primera posición en el Grupo A del Preolímpico.

El público notó la ausencia de Alvarado en el calentamiento. Y una vez el jugador enebeá hizo su tardía entrada a la cancha el público reaccionó ansioso por haber tenido que esperar por el jugador.

En la conferencia de prensa, Colón dijo que fue una decisión de Alvarado calentar en el camerino individualmente y permanecer en ese espacio a puerta cerrada para mantener el enfoque hacia el importante partido.

Como sea, Alvarado puede seguir saliendo a su tiempo al calentamiento porque produjo 29 puntos puntos en el partido, incluyendo siete triples en 10 intentos para un robusto 70 por ciento desde fuera del arco.

Colón agregó que el desprendimiento de Alvarado describe a esta edición de la Selección.

“Puso el ego a un lado. Puerto Rico es primero. No es de nombres, sino de cómo ganamos partidos. Me dijo ‘cuando me llames, estaré listo’. Eso es especial”, reconoció Colón.