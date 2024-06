Cuando José Alvarado era un jovencito con aspiraciones en el baloncesto, participó de múltiples campamentos, incluyendo uno que auspició el destacado armador Chris Paul.

El integrante de la Selección Nacional de baloncesto y de los Pelicans de Nueva Orleans en la NBA quiso replicar una idea similar en Puerto Rico a través del José Alvarado Basketball Camp, una iniciativa organizada por la Fundación Rimas en asociación en el Departamento de Recreación y Deportes de San Juan.

Unos 70 niños y niñas entre las edades de cinco a 17 años de las comunidades Trastalleres, Shanghai y Canales, acudieron al Coliseo Roberto Clemente durante la tarde del sábado para participar de unas sesiones con la participación de Alvarado.

Para el canastero de los Pelicans de Nueva Orleans fue su primera oportunidad para realizar un campamento de baloncesto. ( David Villafane Ramos )

“Este es mi primer campamento, así que es muy especial para mi”, dijo Alvarado. “Mi plan seguir creciendo y visitar otros lugares. Fui niño también, todos tienen sueños y quiero transmitirles que todo es posible”.

Alvarado ofreció un breve mensaje a los participantes, hizo los calentamientos con ellos y hasta asistió en posiciones ofensivas y defensivas.

“Fui a muchos campamentos cuando era niño. Recuerdo a muchos de los jugadores que asistieron que me demostraron cariño y ahora me toca hacer lo mismo. Para mi es importante mantenerme ese contacto porque quiero enseñarles que todo es posible. El mensaje es que hay esperanza en la vida, es mi meta y quiero que sepan que soy igual que ellos. No soy algo especial”, compartió Alvarado.

El canastero de 26 años ha tenido un agitado calendario de compromisos desde que llegó a la Isla para los entrenamientos del Equipo Nacional que participará en el Torneo de Clasificación Olímpica del 2 al 7 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Es una bendición. Desde que llegué, ir a las prácticas y hacer esta actividad es una gran sensación. Me emociona”, dijo.

Unos 70 niños entre las edades de cinco y 17 años participaron de la iniciativa. ( David Villafane Ramos )

Mientras tanto, Alvarado visita locales para disfrutar de los platos típicos y hasta acudir a juegos del Baloncesto Superior Nacional (BSN). De hecho, fue visto durante el desafío de los Mets de Guaynabo y los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Mario “Quijote” Morales.

“Cada vez que vengo a la isla, procuro caminar por las calles para ir a los distintos restaurantes que me recomiendan. También me gusta el ambiente que se vive en los partidos de baloncesto. Buena energía. Nos estamos preparando para julio y sabemos que el público la traerá”, concluyó.