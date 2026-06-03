José Juan Barea tuvo esta temporada un asiento privilegiado para observar de cerca a los Knicks de Nueva York y a los Spurs de San Antonio como asistente de los Nuggets de Denver, por lo que anticipa unas Finales de la NBA sumamente reñidas.

Nueva York, por un lado, tendrá la oportunidad de acabar con una sequía de campeonatos de 53 años, mientras que San Antonio podría sentar las bases de una segunda dinastía en la historia de su franquicia de la mano de Victor Wembanyama.

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“Estoy bien contento con esa final. La serie de San Antonio y Oklahoma estuvo bien buena, pero yo vi toda la temporada a un equipo de Nueva York que cada vez se ponía mejor. Creo que tienen break de ganar el campeonato”, dijo Barea a Primera Hora durante un juego entre los Criollos de Caguas y los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Roger Mendoza.

“(Jalen) Brunson es un líder que va a controlar el juego, pero San Antonio está incómodo con cinco o seis gares que todos atacan y defienden. Además, tienen a Wemby atrás con una confianza mundial. Va a ser bien interesante. Será una serie bien buena”, continuó.

El exjugador puertorriqueño se estrenó esta campaña como miembro del cuerpo técnico del dirigente David Adelman. Denver finalizó la temporada regular en la tercera posición de la Conferencia del Oeste con marca de 54-28, pero fue eliminado en la primera ronda de los playoffs por los Timberwolves de Minnesota en seis juegos.

Los Nuggets, en cambio, ganaron 3-1 su serie particular contra los Spurs, pero fueron barridos 0-2 por los Knicks. San Antonio, por su parte, llega a las Finales de la NBA con la cuarta mejor calificación ofensiva (119.6) y la tercera mejor defensiva (111.3). Nueva York, en cambio, presenta la tercera mejor calificación ofensiva (119.8) y la séptima mejor defensiva (113.3).

Sin embargo, los Knicks atraviesan un mejor momento que los Spurs, pese a que ambos avanzaron a esta etapa del torneo, tras ganar sus últimos 11 juegos y perder apenas dos en lo que va de postemporada. Nueva York barrió a los Cavaliers de Cleveland y a los 76ers de Filadelfia, y eliminó a los Hawks de Atlanta en seis partidos.

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El puertorriqueño José Alvarado forma parte de los Knicks de Nueva York. ( Seth Wenig )

El camino de San Antonio a las Finales ha sido distinto, pues no barrió a ninguno de sus rivales y tuvo que disputar una exigente serie de siete juegos ante el Thunder de Oklahoma City, campeón defensor, en la final de la Conferencia del Oeste. Los Spurs ganaron esa serie el pasado sábado, mientras que los Knicks llevan ocho días descansando, aunque Barea no cree que esto sea un factor negativo para San Antonio.

“Ese tiempo de descanso que ha tenido Nueva York ayuda un poco, pero San Antonio viene con ritmo y mucha confianza también. Lo bueno es que la serie empieza en San Antonio. Eso ayuda a Nueva York a coger un poquito de ritmo, aunque pierda el primero”, opinó el técnico boricua.

“San Antonio debe defender bien a Brunson y no dejar que (Karl-Anthony) Towns se les escape del tiro de tres. Nueva York va a tener que defender bien la pintura. Sé que San Antonio va a estar atacando todo el tiempo y será complicado de defender”, agregó.

Tiene a San Antonio ganando

Brunson y Wembanyama, las dos bujías ofensivas de Nueva York y San Antonio, no han decepcionado en estos playoffs. Brunson promedia 26.9 puntos, 2.8 rebotes y 6.6 asistencias por juego, con un 35.2 por ciento en triples. Wembanyama, por otro lado, acumula una media de 23.2 unidades, 10.8 capturas, 2.7 asistencias y 3.5 tapones por partido, con un 37 por ciento a larga distancia.

“Detener a Wemby está complicado. Está ahora mismo en un ritmo increíble, pero Nueva York tiene a Towns y a (Mitchell) Robinson, aunque está lastimado (mano). Está complicado, pero los Knicks tienen break”, señaló el asistente de los Nuggets.

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El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, tira frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el sexto juego de la final de la Conferencia del Oeste. ( David J. Phillip )

No obstante, la serie también podría definirse por el desempeño de otras figuras como Karl-Anthony Towns y OG Anunoby, de los Knicks; o Stephon Castle y De’Aaron Fox, por los Spurs. Sin olvidar a José Alvarado, que muy bien podría convertirse en el tercer puertorriqueño en ganar un campeonato en la NBA. Aun así, Barea se inclina a que San Antonio y Wembanyama levantarán el trofeo Larry O’Brien en el sexto partido, a celebrarse en el Madison Square Garden.

“Yo creo que va a ganar San Antonio en seis juegos, pero pienso que Nueva York tiene oportunidades de ganar de verdad”, aseguró el exarmador.

El primer partido de las Finales de la NBA está programado para disputarse este miércoles a las 8:30 p.m. en el Frost Bank Center. Ambos equipos dividieron honores (1-1) en su serie particular, pero se enfrentaron en la final del NBA Cup el pasado 16 de diciembre y los Knicks salieron victoriosos por 124-113.