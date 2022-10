José Juan Barea estudia un ofrecimiento para colaborar en la confección de la plantilla de los Grises de Humacao para el torneo 2023 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que comenzará el próximo 22 de marzo.

El excanastero de la Selección Nacional masculina, confirmó que Roberto Rocca se le acercó con la propuesta de que forme parte de la administración de la franquicia. Rocca, de hecho, se hizo cargo del equipo luego de realizar las funciones de apoderado de los Piratas de Quebradillas y una de sus primeras movidas fue la firma de Wilhelmus Caanen como dirigente.

Barea indicó que aún no ha determinado si aceptará la oferta.

“Mis planes eran tomarme un tiempo fuera del baloncesto. Estoy pendiente a los Mavericks, soy embajador de los Mavericks y tengo que hacer cosas con ellos. Rocca me llamó con la idea de ayudarlo en la gerencia en Humacao con jugadores y refuerzos. Sería algo a tiempo parcial”, explicó Barea, quien estuvo en el BSN con los Cangrejeros de Santurce hasta el pasado torneo.

Barea sostuvo que está interesado en la propuesta con miras a mantener las puertas abiertas en la eventualidad de que opté por ser dirigente de un equipo. De hecho, descartó de plano la posibilidad de adquirir a los Capitanes de Arecibo, franquicia que se encuentra en medio de un torbellino de situaciones por las marcadas diferencias entre Frabián Elí y el cantante de música urbana Anuel AA.

“Me quiero mantener en contacto con la liga por si algún día decido ser coach, pero no he decidido todavía. Dije que quería estar fuera por un tiempo, pero me interesa porque asistiría a los juegos y no es algo a tiempo completo. Lo de coach lo voy a detener porque quiero un tiempo libre”, insistió.

Los Grises culminaron el pasado torneo del BSN con balance de 8-24.