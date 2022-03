José Juan Barea enseñó una sutil sonrisa cuando se le solicitó una reacción por el desempeño de la Selección de baloncesto masculina durante la segunda ventana del continente de América a la Copa del Mundo FIBA 2023. Asimismo, dejó entrever que le agrada la idea de vestir la camiseta nacional ante sus compatriotas en la siguiente ronda del certamen.

En el primero compromiso, Estados Unidos venció a Puerto Rico 96-73, sin embargo, el pasado domingo los boricuas superaron a Cuba 65-62 para adelantar a la segunda ronda del proceso clasificatorio.

“Pude ver el juego contra Estados Unidos, pero no el de Cuba. La primera mitad del juego contra Estados Unidos fue bonita, aunque en la segunda Estados Unidos subió el nivel y eso nos afectó un poco. Pero contento con el nivel. Los muchachos lo dieron todo y nos representaron muy bien”, dijo Barea previo a comenzar hoy martes una actividad de su fundación en Carolina.

El canastero optó por no formar parte del conjunto para los pasados dos juegos debido a que tenía otros compromisos en la agenda y, además, no estaba en óptimas condiciones físicas. Eso abrió la puerta para jugadores como Chris Ortiz, Dimajh Parker y Stephen Thompson para que vistieran la camiseta.

“Lo importante es seguir mejorando poco a poco y darles esa oportunidad a los jóvenes que mientras más veamos de ellos de cara al verano, ayudará para hacer el mejor equipo posible”, sostuvo Barea.

Al concluir la segunda ventana, Puerto Rico queda con balance de 2-2 detrás de Estados Unidos y México que tienen 3-1. Cuba, mientras tanto, está en 0-4. Los próximos partidos serán en julio ante Estados Unidos y México en Puerto Rico. Barea aún no tiene claro si estará disponible para esos partidos. Mientras, en la segunda ronda los cruces que le esperan a Puerto Rico serán con Brasil, Uruguay y Chile.

Barea habló con la prensa durante la presentación de una nueva cancha restaurada por medio de su fundación. En esta ocasión fue la de la Escuela Jesús M. Suárez de Carolina. ( David Villafane/Staff )

“Ahora viene lo duro, un proceso difícil para la Selección, pero lo importante es llevar los mejores 12 a todas las ventanas y hacer lo mejor posible. No he cerrado las puertas. Si estoy saludable y pueda jugar baloncesto, por Puerto Rico estaré disponible, pero como jugaré BSN, si estoy saludable me encantaría”, afirmó.

Barea, asimismo, ofreció una sugerencias de cara que la gerencia del Equipo Nacional podría considerar.

“Me gusto ver las caras que desean representar a Puerto Rico. En cuanto a los armadores, Gary Browne se ve bien saludable, me gustaría ver más tiradores para abrir la cancha, pero eso trabajo de Nelson Colón. Me gustaría seguir viendo jugadores en las distintas ventanas para cuando llegue el verano se pueda hacer el mejor equipo posible. Esto no es algo que surge de un día para otro. Puede tomar unos años para seguir mejorando poco a poco”, concluyó.