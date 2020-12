José Juan Barea se mantiene entrenando en la eventualidad de que surja una oportunidad para regresar a la NBA.

El armador fue dejado en libertad por los Mavericks de Dallas a principios de diciembre luego de 12 temporadas con la franquicia y no fue reclamado por otro equipo. Eso significa que puede firmar con el equipo que le presenta la mejor opción. De hecho, Barea se encuentra en Puerto Rico para disfrutar de las festividades con su familia y, a su vez, trabajar en su físico por si recibe la ansiada llamada.

“La primera opción siempre ha sido la NBA. Estoy en la lista de varios equipos, pero todo dependerá. Estarán pasando muchas cosas porque la temporada será un poco más corta, muchos juegos corridos, jugadores se lastimarán, el virus (COVID-19) y saben que estoy disponible. Si me llaman, voy”, dijo Barea durante una intervención en la edición del martes del programa de televisión “Raymond y sus Amigos” que es transmitido por Telemundo.

La decisión de la gerencia de los Mavericks fue anunciada a pocos días de comenzar la temporada 2020-21 de la NBA. Hubiese sido la decimoquinta de Barea en la NBA, incluyendo 11 en Dallas donde ganó el campeonato en el 2011.

El pasado noviembre, Barea renovó contrato con los Mavericks por un año y $2.6 millones. Sin embargo, eso significó que la plantilla se excedía en la cantidad de jugadores permitida. El mayagüezano fue cortado.

“Me mantengo entrenando en la semana en caso de que me llamen para jugar un año más. El plan B es Europa. Si después de las navidades alguien me necesita, veo una situación buena porque no sería tan fácil como irme ya que es diferente, pero también está ahí esa alternativa”, afirmó.

Barea también indicó que le dedicará tiempo a la JJ Barea Foundation y, además, estará disponible para la Selección Nacional de baloncesto masculino.

“Me quiero involucrar un poco más en la selección, quiero ayudar porque hay mucho trabajo por hacer”, dijo.