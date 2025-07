El exarmador José Juan Barea no formará parte del cuerpo técnico de la Selección Nacional de baloncesto en el próximo AmeriCup, debido a sus nuevos compromisos como asistente de los Nuggets de Denver en la NBA.

Barea confirmó a los medios locales su ausencia para el torneo continental, que se celebrará del 22 al 31 de agosto en Nicaragua, y explicó que su prioridad en estos momentos es establecerse en su nuevo rol en la liga mejor liga de baloncesto.

“En estos días hemos estado hablando porque con lo nuevo de mi trabajo ahora en Denver, estábamos decidiendo si iba a pertenecer al equipo en la AmeriCup, si iba a estar con ellos y tomamos la decisión. Tengo demasiadas cosas ahora mismo y a mí me gusta hacer las cosas el tiempo completo con la Selección. Y en este torneo no voy a estar”, expresó Barea tras la conferencia de prensa del evento “Experience The Magic”, del cual será embajador.

Aunque aseguró su regreso en el futuro, aclaró que a este momento no estará involucrado en los trabajos del combinado nacional, que anunció este jueves la preselección para el certamen.

Barea aseveró, a su vez, que no fue parte de la determinación del escogido de los 24 canasteros. El seleccionado boricua estará en el Grupo B junto a Panamá, Venezuela y Canadá.

El Grupo A, de otro lado, lo integran Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas. Mientras, en el Grupo C se enfrentarán República Dominicana, Argentina, Colombia y los locales.

“Me separé de esas reuniones por ahora. En un futuro vuelvo. Voy a seguir (siendo) parte del Equipo Nacional... Pero ya este verano no voy a estar envuelto. Así que no sé mucho de lo que está pasando”, dijo al agregar que desconoce que figura asumirá su puesto. Tampoco recomendó persona alguna.

“No he hablado de eso con ellos, pero ya mismo me imagino que tendrán a alguien, una buena oportunidad para alguien que la aproveche”.

Puerto Rico cuenta con Carlos González como dirigente y Wilhelmus Caanen y Christian Dalmau como sus otros asistentes.

“Todavía es raro”

Barea expresó, además, que atraviesa un proceso de adaptación tras su nuevo puesto con los campeones de la NBA de 2023.

El exarmador puertorriqueño volverá a la liga donde jugó por 14 temporadas, 11 de ellas con los Mavericks de Dallas y tres con los Timberwolves de Minnesota, tras firmar un contrato de dos años con opción a un tercero a principios de mes.

“Todavía es raro. Todavía es un proceso que hasta que no esté allí, empiece la temporada y le meta un par de semanas trabajando, no me voy a ajustar, pero como todo, poco a poco. Voy para allá, me (organizo) bien. Las primeras semanas, los primeros meses a aprender y después aportar lo mejor que se pueda”, contó.

El excampeón de la NBA con los Mavericks en el 2011 también destacó que quiere mantenerse fiel a su estilo en esta nueva etapa.

“La experiencia que tuve como jugador tengo que usarla. La experiencia que tuve en el BSN (Baloncesto Superior Nacional) me va a ayudar un montón y la relación que tengo con la NBA y la relación que tengo con el coach de Denver (David Adelman), me ayuda. Voy a ser yo, con mi energía y mi carácter. Los jugadores de NBA me respetan por toda mi trayectoria que tuve en la NBA. Así que vamos a ver cómo me va allá”.

De hecho, confesó que la transición más complicada continúa siendo reconocer que ya no es jugador y que debe impartir instrucciones detrás de las líneas. El mayagüezano dirigió la pasada temporada y principios de la campaña en curso a los Mets de Guaynabo en el BSN. No obstante, a inicios de mayo fue despedido de su rol.

“Estoy en la NBA, pero no soy jugador. Eso me va a tomar (tiempo), porque toda mi vida estuve en la NBA como jugador. Ahora me va a tomar como coach... y sí, los jugadores de NBA que muchos los respeto, ahora ellos vienen a mí a preguntarme cosas y yo tengo que darle mi opinión a ellos de lo que yo veo y cosas así. Así que eso me va a tomar tiempo en creerlo”.

El otora canastero se integró al cuerpo técnico de los Nuggets a partir de la Liga de Verano de la NBA, que arrancó el 10 de julio.

“Fui para la Summer League a conocer a todo el mundo. Estuve unos cuantos días ahí en las prácticas de los jóvenes y compartiendo y ya, pero eso ha sido súper. El grupo de dueños y el grupo de staff de Denver me gusta un montón. Me recuerda mucho a cuando en Dallas teníamos una cultura bien familiar, bien buena, y Denver tiene una cultura bien buena, bien familiar”, sentenció.