JaVale McGee supo desde el momento en que firmó con los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) que no venía a Puerto Rico solo para prolongar su carrera como jugador profesional.

Después de 16 temporadas en la NBA, el centro de 37 años también quería aprovechar la oportunidad para explorar esta pequeña isla caribeña donde viviría por varios meses, y así lo ha documentado en su canal de YouTube, que cuenta con más de 600,000 suscriptores.

Lo que comenzó como un proyecto para mostrar cómo un exenebeísta de su calibre vive la experiencia del BSN, poco a poco se ha transformado en una ventana para revelar su día a día fuera de las canchas.

“He estado activo en mi canal de YouTube y Puerto Rico es un lugar hermoso. He estado tratando de viajar y explorarlo mientras me graban, supongo”, dijo McGee en una entrevista con Primera Hora .

Uno de los primeros lugares que el dos veces campeón de la NBA se dio la tarea de conocer fue Santurce. Sin embargo, McGee no se limitó a las zonas turísticas y quiso adentrarse en comunidades menos visitadas por extranjeros, como el sector Shanghai y Playita, para tener una experiencia genuina.

“Estuvo chévere. Tenía buena vibra. Me gustó la energía y la gente que estaba allí. La gente estaba tranquila, no se emocionaba mucho. Estaban relajados, como si estuviesen acostumbrados a que otras personas que no son de la comunidad pasarán por ahí todo el tiempo, aunque he escuchado que realmente nadie va mucho por ahí. Soy de Flint, Michigan, así que supongo que no le huyo a los barrios”, contó el refuerzo de los Vaqueros sobre su paseo por Santurce.

Además de Shanghai y Playita, McGee también se dio la vuelta por el residencial Luis Llorens Torres, donde fue recibido por el excanastero Antonio “Puruco” Látimer, que de casualidad vestía una camiseta de Bayamón mientras jugaba dominó. “Siempre representando a los Vaqueros. Cómo es la vida, ni sabía que (McGee) venía por ahí, pero yo siempre seré vaquero por toda la vida, acuérdense de eso”, comentó Látimer en el video, que dura casi media hora y ya suma más de 87,000 vistas.

McGee, por su parte, admitió que antes de que termine la temporada del BSN, no solo quiere conocer la cultura de Puerto Rico, sino también conectar con su naturaleza. Así lo demostró en otro de sus vídeos en el que se aventuró a la Cascada Gozalandia en San Sebastián.

Allí, el “Defensa del Año” no se conformó con ver el paisaje, ya que, como cualquier otro local, se trepó en las piedras y se dio un chapuzón, pese a su estatura de 7’0”.

“Tuve cuidado cuando me tiré de las piedras”, afirmó bromeando.

“Quiero conectar con la naturaleza de Puerto Rico. Esta isla es hermosa. Llueve mucho, pero como quiera hay una temperatura de 80 grados afuera, así que siempre está todo bien bonito. Tengo que explorarlo todo. Estoy tratando de verlo todo”, admitió.

El tembién miembro del Equipo Ideal 2025 del BSN confesó que uno de los lugares que desea ir es El Yunque, ya que su viaje anterior fue solo para ver una cascada y quiere experimentar lo que es adentrarse en un bosque tropical. “Quiero ir al bosque tropical de verdad. Solo fui a una cascada, así que quiero ir a un bosque tropical de verdad”, afirmó.

McGee dio a conocer que el próximo viaje que tiene en agenda documentar no será para El Yunque, sino para La Perla, el emblemático barrio localizado en el Viejo San Juan, justo a las afueras de las murallas que rodean la histórica ciudad entre el Castillo San Felipe del Morro y el Océano Atlántico. Pero optó por reservarse el día en que lo hará.

Su secreto para una larga carrera

Lo cierto es que estos vídeos en el canal de YouTube de McGee han servido como puente para que los fanáticos lo conozcan mejor.

Adicional a sus pasatiempos, el refuerzo ha dejado entrever algunos de los secretos que le han permitido mantener una carrera longeva, que incluye tres campeonatos en la NBA. Esto incluye una dieta que ha seguido al pie de la letra por más de una década.

“Mi régimen para mantenerme en forma es comer bien y tomar mucha agua. Simplemente, comer bien y no comida chatarra. Tampoco uso microondas. Los microondas son veneno, te matan. El agua de coco es mejor porque tiene electrolitos. No tomo refrescos tampoco. Bebo mucha agua. Eso es todo, y jugo, jugo de verdad, no ese que es falso y venden por ahí”, mencionó.

Tal vez esa estricta dieta, junto con despejar la mente gracias a sus constantes viajes por la isla, han sido la clave para que McGee se mantenga saludable a lo largo del torneo y se pueda consolidar como una pieza fundamental en la búsqueda de los Vaqueros por su decimoséptimo campeonato. Acumula un promedio de 17.2 puntos y 9.4 rebotes en 32 apariciones.