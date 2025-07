La radio y el deporte puertorriqueño están de luto. A los 88 años falleció hoy miércoles Eddie Jové Torres, quien narró sobre 1,600 juegos de temporada regular y sobre 350 de postemporada de los Capitanes de Arecibo durante más de cinco décadas. Una figura insigne de la radio deportiva, falleció a los 88 años, apenas meses después de la partida de su amada esposa, Daly.

Desde 1970, salvo breves pausas —dos años con los Gallitos de Isabela y otros dos sin narrar—, Jové fue el alma detrás del micrófono en los juegos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en Arecibo. Su debut en la liga ocurrió al aire libre, en el parque Luis Rodríguez Olmo, en un partido entre los Capitanes y los Gigantes de Carolina, un recuerdo que atesoraba con orgullo.

Con una pasión sin descanso y una memoria prodigiosa, Jové también fue la voz de los desaparecidos Lobos de Arecibo en el béisbol profesional durante 22 temporadas, y vivió el deporte desde adentro como jugador de la Clase A.

Jové creció rodeado de leyendas: su tía Shamina estuvo casada con el periodista Emilio Huyke, y él mismo recibió guía directa de figuras como Rafael Pont Flores. Ese legado lo supo honrar con una carrera que no solo brilló en lo deportivo, sino también en lo humano.

Por más de medio siglo y hasta su última presentación en pasado lunes, mantuvo en el aire el programa “Panorama Deportivo”, una ventana que iba más allá del deporte. En su espacio hablaba del clima, causas benéficas, niños con discapacidades, eventos sociales, gastronomía y cultura popular, mientras sonaban tríos o temas folclóricos.

Como narrador, dejó una herencia de frases que perdurarán en la memoria colectiva: “¿Cierro la nevera?”, “Desde el muelle”, “Refrescante” y su legendario “¡Gana Arecibo, gana Arecibo, gana Arecibo!”.

Eddie Jové no solo narró el deporte, lo vivió con entrega total. Fue cronista, animador, maestro, y sobre todo, una figura entrañable del pueblo.

Y hoy muchos de sus compañeros y quienes lo escuchaban han presentado sus respetos en mensajes colocados en las redes sociales.

“Temprano en la mañana recibí un triste mensaje y posterior llamada de Jorge Jové para informarme de la muerte de mi compañero por más de 40 años Eddie Jové, amigo que según pasaron los años la vida lo convirtió en un hermano. Sus hijos y familiares saben del aprecio y cariño q había entre los dos. Hoy nuestra cuidad de Arecibo está de luto. Ya descansa junto a su querida Daly. No he conocido a nadie que quisiera tanto a los Capitanes. QDEP mi querido hermano”, escribió Rafy Cruz, comentarista de los Capitanes y quien trabajó durante décadas al lado de Jové.

Pachy Rodríguez, otro reconocido periodista y comentarista de Arecibo, también expresó palabras ante la partida de Jové.

“Me embarga la pena y el dolor por su partida, pero el pesar y amargura tras la previa muerte de su amada Daly, meses antes, cierra un capítulo de soledad y congoja, que le permite encontrarse con ésta en un abrazo perecedero en el remanso de la paz eterna. No es fácil digerir, asimilar, noticias como esta. Eddie Jové fue maestro y referente para muchos, y me incluyo. No pienso resumir hoy mis experiencias con el sempiterno narrador de los Capitanes; su vida y pasión deportiva. Solo diré que fueron agradables y de mutua admiración”, expresó Rodríguez..