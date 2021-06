José Juan Barea anunció hoy, jueves, que no jugará con la Selección Nacional en el Repechaje Olímpico de Serbia a finales de este mes.

Barea anunció su decisión en las redes sociales y dijo que consideraría volver al combinado en el futuro.

“Luego de un año tan difícil y largo para mí en lo profesional, necesito tomar este tiempo para descansar mi cuerpo y compartir con mi familia. Por lo tanto, he decidido no participar en el próximo compromiso de la Selección Nacional.Le deseo lo mejor a nuestro Equipo Nacional y confío en la cría de cada uno de mis compañeros. Si las condiciones lo permiten me uniré nuevamente a nuestra Selección en el futuro”, escribió Barea.

PUBLICIDAD

Hace varios días, Barea había expresado su intención de jugar con el combinado nacional, al anunciar su fichaje con los Cangrejeros de Santurce en el BSN.

En febrero pasado, Barea jugó con la Selección en la ventana de FIBA y, a pesar de sus diferencias con el dirigente Eddie Casiano, dijo que iba a jugar en el Repechaje en la búsqueda de su primera clasificación olímpica.

El Nuevo Día adelantó hoy jueves que el canastero había estado discutiendo esa posibilidad. En redes hubo rumores que que anunciaría su retiro del Equipo Nacional.