La ausencia de José Juan Barea para los compromisos de la Selección Nacional de baloncesto masculino durante la segunda ventana clasificatoria para la Copa del Mundo FIBA 2023 obedece a que el canastero tenía unos compromisos en agenda y no a que decidió cuál será su futuro inmediato como jugador.

Puerto Rico tiene partidos el 24 y el 28 de febrero en Washington, DC y La Habana, Cuba, respectivamente.

Barea participa activamente de un campamento que organiza su fundación junto con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) como parte del Classic JJ Barea Sub-14 en el Coliseo Roberto Clemente. Esa fue la razón para no haberse integrado a la escuadra que dirige Nelson Colón.

Además, el canastero compartió que pronto determinará si vestirá la camiseta de los Cangrejeros de Santurce durante el venidero torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) masculino. El mismo comenzará el próximo 9 de abril.

“Ahora mismo tenía muchos compromisos, especialmente con el torneo Sub-14 en Puerto Rico. Quería estar presente a tiempo completo. No me pude preparar como quería, además de que hay muchos jugadores jóvenes en la Selección que Nelson (Colón) y Carlos (Arroyo) quieren ver”, sostuvo Barea.

Gary Browne, Tuquan Rolón, Jaysean Page, Javier Mojica y Jezreel de Jesús son los bases. Los escoltas serán Stephen Thompson, Jr. y Jonathan Rodríguez junto a los delanteros Christopher Ortiz y Luis “Pelacoco” Hernández, así como los pivotes Timajh Parker, Arnaldo Toro e Ysmael Romero.

“Me gusta la lista. Mucho jugador joven y nuevos que quieren estar en la Selección. Tenemos mucho talento para hacer un buen papel en esta ventana que es lo que queremos, seguir viendo jugadores nuevos, seguir creando esa emoción por la Selección para seguir mejorando al equipo”, reaccionó.

El compromiso de estar presente en el JJ Classic Sub-14 fue la razón para JoséŽ Juan Barea descartar por el momento su participación con la Selección Nacional de baloncesto masculino. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Los juegos de la tercera ventana serán el 1 y 4 de julio en Puerto Rico. Barea no precisó si estaría disponible para vestir la camiseta para jugar nuevamente frente sus compatriotas.

“Todavía no sé. Es como el BSN. Me estoy preparando para comenzar a entrenar duro. Si todo siguen bien y me siento saludable se supone que juegue. Si el entrenamiento no me va bien, decidiría no jugar. En las próximas semanas debo tener más claridad si jugaré o no. Todo está para para que juegue en el BSN. Ya le di suficiente descanso al tobillo, así que si todo va bien en los entrenamiento y llega el momento para decidir jugar, pues juego”, concluyó.