Momentos después de que los Cangrejeros de Santurce fueron eliminados por los Capitanes de Arecibo, José Juan Barea obsequió su camiseta y el calzado que utilizó durante su sexto partido de la serie cuartos de final en el Coliseo Roberto Clemente.

Las señales daban la impresión de que Barea se estaba despediendo de la fanaticada cangrejera.

“Puede que este haya sido mi último día en cancha”, dijo Barea después del revés de los Cangrejeros ante los Capitanes para cerrar la serie 4-2. “Esa decision no la tomaré hoy, tampoco mañana. Me tomaré un ‘break’, me iré con la familia y cuando llegue el día me sentaré con mi familia, mis papás y todo dependerá de cómo vea mi cuerpo”, agregó.

Barea, de 37 años, atravesó por una temporada donde experimentó dolencias y perdió considerable tiempo de juego debido a una lesión en un tobillo.

“Por ahora estoy contento con mi compañeros de equipo. Tuvimos mala suerte con la salud. La experiencia ha sido espectacular y me lo disfruté”, sostuvo Barea, quien no descarta la idea de dirigir en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Si no vuelvo a jugar, quiero ser coach en algún momento. En el futuro me veo como coach en Puerto Rico, la NBA y en el Equipo Nacional. Voy a darle duro a eso. Siempre he dicho que cuando termine de jugar, quiero ser coach”, sostuvo.

Por lo pronto, Barea se establecerá en Miami, Florida, donde se encuentra su esposa e hijos. Además, se integrará a las labores con los Mavericks de Dallas.

“Estoy loco por llevar los nenes a la escuela. Estaré trabajando con los Mavericks a tiempo parcial. De vez en cuando iré (a Dallas) para reunirme con los coaches, pero lo importante durante los próximos meses será mi familia”, afirmó.