Las posibilidades de que la NBA reanude la temporada 2020 cada vez son mayores. La Asociación de Jugadores luce dispuesta a aceptar los planes que trazados para que se pueda continuar el torneo, aunque sea en coliseos sin espectadores.

José Juan Barea, armador de los Mavericks de Dallas, es uno de tantos que ve con buenos ojos las ideas siempre y cuando se establezcan unas políticas de salubridad tanto para los jugadores como el personal.

“Estaría dispuesto. Tengo una gran relación con Mark (Cuban), los entrenadores y los doctores. Sé que van a estar súper seguros en lo que hagamos, así que no estoy preocupado por eso. Pero creo que todavía tenemos tiempo. Todavía no sabemos cuándo volveremos a jugar, así que todavía no hay prisa. Creo que todos los jugadores están haciendo un buen trabajo para mantenerse en forma y hacer ejercicio en casa, así que creo que estaremos bien”, dijo Barea a The Dallas Morning News.

A pesar de que la NBA estaba permitiendo que los equipos abran los centros de entrenamiento para que los jugadores voluntariamente puedan asistir, aún no se ha pronunciado el curso a seguir en cuanto a la temporada.

“La mayoría de los jugadores están de acuerdo en que queremos jugar. Quiero jugar. Tenemos que estar realmente seguros, tomar el tiempo y una buena decisión. Va a ser difícil sin fanáticos. Creo que los fanáticos son la parte más importante del juego, lo que lo hace divertido. Pero al menos los fanáticos tendrán algo que ver en la televisión en casa, así que creo que es otra cosa positiva. Sí, creo que definitivamente deberíamos jugar en algún momento, terminar la temporada sin fanáticos y ver qué pasa”, afirmó Barea.