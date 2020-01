El enebeísta José Juan Barea, al igual que sus compañeros de los Mavericks de Dallas de la NBA, está todavía atribulado. Desde que conocieron el domingo en Oklahoma City que Kobe Bryant pereció en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, están atrapados en un sentimiento de tristeza e incredulidad. Y no es para menos.

“Kobe era mi jugador favorito”, dice Barea al conversar en la tarde de hoy lunes con Primera Hora. “El competidor más grande (con quien me he enfrentado)”.

Bryant fue además el jugador que moldeó la mente de un jovencito Barea cuando comenzó a considerar que el baloncesto sería algo que lo impulsaría a una carrera académica y posteriormente a una como atleta profesional.

“Los nenes que no crecieron viendo a (Michael) Jordan, tuvieron a Kobe. Yo los tuve a los dos. Cuando chiquito vi a Jordan. Y cuando el baloncesto se puso serio para mí, era Kobe”, recuerda Barea.

Una cualidad que tenían ambos Jordan y Kobe que impactó la vida de Barea fue su espíritu de competir. Ambos querían ganar a cómo de lugar y odiaban perder. Y quien conoce a Barea, sabe que así es él también.

José Juan Barea dice que se sintió verdaderamente completado como jugador de la NBA cuando Kobe Bryant lo salió a gardear por primera vez. (Mark J. Terrill)

“Kobe creció a la sombra de Jordan. Y era igualitos, igualitos. Kobe quizás era hasta más competidor”, dijo Barea.

El mayagüezano, quien conversó por última vez con Kobe el pasado 29 de diciembre en Los Ángeles, cuando los Mavericks visitaron a los Lakers, recordó que siempre que jugaba ante Kobe el ambiente era diferente. Era como si existiera un aura alrededor de los juegos en los que él competía.

“Fui fanático de él por completo. Lo veía por las noches. Y cuando pude hablar con él en los juegos era lo mejor”, dijo Barea.

“En el 2011, cuando por fin le ganamos a los Lakers (en la semifinal de la Conferencia del Oeste) nos dijimos por fin podemos ganar (el campeonato). Él era el obstáculo. Sabíamos que no le podíamos ganar a Kobe. Hasta que por fin lo hicimos y ahí se abrieron las puertas”, recordó Barea.

El ya veterano atleta nunca le expresó públicamente a Kobe que era su jugador favorito. Como es harto conocido, la mayoría de los jugadores de su generación y actuales enebeístas forjaron sus carreras bajo su sombra, tal cual Kobe forjó la suya detrás de la de Jordan.

Kobe Bryant abrazó por última vez a JJ Barea el 29 de diciembre del 2019. (Instagram (custom credit) / @jjbarea11 (custom credit))

Eso sí, para Barea haber jugado ante su ídolo fue un momento grande.

“Cuando lo ponían a defenderme, yo me sentía que había llegado a la NBA. Yo bajando la bola y (caer en cuenta) ‘diablos, me está gardeando Kobe’. Cosas que nunca se me van a olvidar en mi vida”.

Como millones de persona, Barea está dolido por la partida de Bryant y tiene sus oraciones y pensamientos con la familia de éste y las demás familias afectadas en la tragedia.

“La última vez que hablé con él, los otros días, lo salude y a su hija. Me hablaba casi siempre en español. Y me dijo ‘qué bueno que estás jugando todavía. Y me dijo sigue jugando hasta que no puedas más’”.

Valioso consejo.