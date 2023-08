El tiempo que se pidió José Juan Barea para definir su futuro en el BSN ha concluido. El excanastero de la NBA que en el recién completado torneo nacional fue asesor del apoderado de los Grises de Humacao ha aceptado una propuesta para dirigir a partir del próximo año a los Mets de Guaynabo.

Barea, quien dirigió en parte de una temporada a los Indios de Mayagüez en el 2017, aceptó la propuesta para dirigir al equipo cuando la gerencia de los metropolitanos lo llamaron dejándole saber que no tenían planes de repetir a Omar González, quien salvó la campaña del equipo al entrar a la dirección cuando el equipo jugaba para 2-8 llevándoles a jugar el resto del camino para 19-7 y sucesivamente hasta la fase semifinal y ganándose en el camino el premio como Dirigente del Año.

“Tengo relación con los dueños de los Mets desde que llegaron a Puerto Rico. Me llamaron y me dijeron que no van a repetir a Omar, que yo pensaba lo iban a hacer, y me pidieron que aceptara su reto y decidí hacerlo”, dijo Barea.

El reporte de la contratación de Barea venía sonando todo el fin de semana. El reporte inicial constatando algún nivel de confirmación fue hecho por el reportero de la NBA para The Athletic, Shams Charania.

Barea, por su parte, ha hablado con Primera Hora para confirmar la noticia.

“El plan era hacer un anuncio más adelante, tal vez en una conferencia de prensa. Pero Shams Charania se enteró de alguna forma y de ahí se adelantó todo”, destacó Barea.

Los Mets cuentan con Cousins

Una vez trascendió su firma, la primera llamada que recibió Barea provino del jugador de experiencia en la NBA que fue el refuerzo principal de los Mets este año, DeMarcus Cousins.

“Cousins va a intentar regresar a la NBA este año. Pero si llega el momento de jugarse la temporada en Puerto Rico y está disponible, él quiere regresar con Puerto Rico. A él le encantó la liga”, dijo Barea.

Barea abundó que el gran crecimiento que ha tenido la liga le convenció a dar inicio a su sueño de ser dirigente. Su meta última con el paso de los años es dirigir en la NBA, pero considera que el nivel de exposición que ha ganado la liga boricua será el gran punto de partida.

“El BSN a mí me preparó para llegar a la NBA. Ahora espero que me ayude a crecer en esta profesión. Es un reto. Una oportunidad nueva. Y espero que si me gusta y lo hago bien pueda luego alcanzar dirigir en la NBA”, dijo Bare.