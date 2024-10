Mayagüez. José Juan Barea ha reiterado que sueña con algún día ser dirigente nacional.

Barea dijo así luego de ser exaltado hoy domingo al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en una ceremonia en el hotel Mayagüez Resort y Casino.

“Es es sueño para mí, pero no ahora”, dijo en un aparte con la prensa luego de la ceremonia.

Barea dijo que no fue entrevistado para el puesto de dirigente nacional, el que encomendado el pasado jueves a Carlos González para reemplazar al renunciante Nelson Colón.

El dirigente de los Mets de Guaynabo en el BSN dijo que necesita más experiencia antes de ocupar un puesto como ese.

“Necesito experiencia. Quiero que ese sueño venga cuando tenga la mente preparada. Y sé que Carlos González se lo merece. No tengo apuros”, dijo Barea.

Barea tiene 20 años de experiencias con la Selección Nacional y nombró que tuvo múltiples dirigentes, desde Flor Meléndez a Paco Olmos, a Eddie Casiano, entre otros.

Describió lo bueno de cada uno y lo que aprendió de cada cual.

“Tuve a Flor Meléndez, que fue bien fuerte. Tuve a Calcaño que fue súper para mi crecimiento. A Eddie Casiano y lo competidor que es. A Paco Olmos, que me gustaba su química. A Manolo, que nos hacía reír y la pasábamos bien. Tengo lo mejor de cada uno y uso eso para coachear”, describió.

De paso, Barea dijo que los cambios en la dirección nacional son parte del negocio y recomendó a los jugadores ajustarse a todos los estilos.

“En mi experiencia; estuve 20 años jugando en el Equipo Nacional, lo de los coaches pasa. Jugué para seis o siete coaches en mi tiempo. Yo juego para el que sea. Así le digo a los muchachos: ‘no importa quién esté, se juega para Puerto Rico’. Se siguen las instrucciones y se hace un trabajo bien”, dijo.

Barea es el primer jugador de su generación de la Selección Nacional en ser exaltado al Pabellón. El exaltado y hombre de baloncesto, Francisco ‘Paquito’ Rodríguez, dijo que Barea se adelantó a su generación por el campeonato que obtuvo en la NBA, entre otros logros.

El armador está solo en el Pabellón, pero acompañado por toda esa generación que tuvo a Peter John Ramos, Ricky Sánchez, Alex Galindo, Daniel Vasallo, entre otros.

“No cambio mi grupo por ninguno”, dijo. “Los momentos que tuve con Peter John, con Vassallo, con Ricky Sánchez no los cambio. En las categorías menores estuve con Bimbi Rosas, Sammy Hernández, los Calcaños... esos cinco años con la Sub 21. Y luego en la adulta con Filiberto... Alí Berdiel... Alex Falcón. Tuve un grupo bien bueno, que no lo cambio. Fue tremenda experiencia”, dijo.