Si eres un aficionado del deporte de seguro conoces lo que son las ligas de fantasía, en donde a través de aplicaciones móviles tienes la oportunidad de crear tus propios equipos de torneos como la NBA, MLB y la NFL, y competir contra tus amistades a lo largo de la temporada.

Los participantes juegan semanalmente contra otros usuarios de sus ligas imaginarias y el ganador es determinado a base del equipo cuyos jugadores sumaron más estadísticas. Estos jugadores son seleccionados por los participantes en un sorteo antes de iniciar el torneo, al igual como sucede en la vida real.

A pesar del recién auge que ha tenido el Baloncesto Superior Nacional (BSN), la liga no cuenta con una aplicación como esta, hasta ahora.

Con la misión de traerle una opción al fanático puertorriqueño para jugar en una liga de fantasía del BSN, el ingeniero en computadoras y egresado del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José López, desarrolló Caribe Fantasy, una aplicación de esta modalidad centrada en el Caribe.

“Cuando llegué a la universidad y, tan pronto tomé varias clases que me dieron el conocimiento de cómo crear una aplicación, tuve esa intriga en mí de en algún momento intentarlo. Pasó el tiempo y un día viendo un juego con mis amistades me surgió la idea”, relató López en entrevista a Primera Hora.

“Siempre he sido fanático de aplicaciones de ligas de fantasía. Yo las jugaba con mis amistades y las consideraba como algo superdivertido porque me entretenía y estaba más pendiente a cómo les iba los jugadores en cada juego. Cuando lo pensé mientras veía el BSN, lo primero que me sorprendió fue que no había ninguna”, añadió.

El ingeniero gurabeño, de apenas 24 años, comenzó a trabajar en la aplicación poco después de graduarse del Recinto de Mayagüez en mayo de 2022. López indicó que Caribe Fantasy ya cuenta con un prototipo y se encuentra en sus últimas etapas de desarrollo con miras a estar disponible en iOS y Android en marzo de 2023, un mes antes de que arranque la temporada del BSN el 3 de abril.

“Ahora mismo, tenemos toda la interfaz de cómo queremos que se vea, desde el área donde van a poder ver los jugadores, las estadísticas, la base de datos de los jugadores, el menú con el equipo que uno enfrenta todas las semanas con el resumen de estadísticas y el área donde está la liga, que es donde uno puede ver donde están los distintos equipos que la conforman. Ya lo que estamos haciendo de desarrollo es los servidores y todas las cosas que conlleva traer una aplicación así al mercado”, explicó López.

Un prototipo del área en donde los jugadores podrán ver las estadísticas de su duelo semanal contra otro integrante de su liga. ( Suministrada )

López, que actualmente está realizando una maestría de Ingeniería en Sistemas en el Instituto de Tecnología Stevens en Nueva Jersey, aseguró que Caribe Fantasy será más que una aplicación de deporte de fantasía, ya que considera su proyecto como un centro con todo lo necesario para acercar al fanático al BSN.

Además de crear sus propios equipos, los usuarios tendrán acceso a resúmenes semanales sobre los canasteros que están sobresaliendo, traspasos que han sucedido o refuerzos que se han incorporado al torneo. De igual manera, la aplicación contará con un chat en el que los fanáticos se podrán comunicar con miembros de sus ligas, que podrían ser amistades o desconocidos, pues también tendrán la opción de unirse a ligas públicas.

Un prototipo del menú de Caribe Fantasy. ( Suministrada )

“Lo que queremos es llevarle esa experiencia al fanático que los acerque más al BSN. Sabemos que el BSN ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y queremos poder entablar esa relación con el fanático para que nos vean como esa plataforma para sus equipos de fantasy”, dijo.

“Queremos empezar con el BSN, pero no es nuestro fin”

Cabe destacar que López fue ayudado en el proceso de la creación de esta aplicación por Reinaldo Alvarado, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el séctor de la tecnología y ha aportado con su conocimiento en el desarrollo de Caribe Fantasy.

Pero, con Caribe Fantasy, ambos tienen en mente llevar a la aplicación más allá del BSN.

“Realmente, le pusimos Caribe Fantasy porque nosotros queremos llevar este concepto de fantasy sports a través de todo el Caribe con ligas profesionales de diferentes deportes. Queremos empezar con el BSN, pero no es nuestro fin. Queremos empezar una plataforma que abarque distintos deportes y nos lleve a otros países que no tienen este concepto todavía”, concluyó.