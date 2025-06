Arecibo. Cuatro días después de presentar su renuncia a la dirección de los Piratas de Quebradillas, Juan Cardona recibió una llamada de la gerencia de los Capitanes de Arecibo.

Esa noche, Emmanuel Mudiay encestó un triple con menos de un segundo en el reloj para darle la victoria a los Piratas sobre los Capitanes en el sexto capítulo de la “Guerra del Norte”.

Fue el último juego de Allans Colón como dirigente de Arecibo tras perder 10 de sus últimos 15 compromisos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

PUBLICIDAD

#BSNPR | ¡WOW! | BOMBAZO ESPECTACULAR DE MUDIAY EN EL ÚLTIMO SEGUNDO para la victoria de los Piratas de Quebradillas sobre los Capitanes de Arecibo. pic.twitter.com/m5sguQkl0B — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) June 18, 2025

Dos días más tarde, los Capitanes anunciaron la salida de Colón con un mensaje que no confirmaba su despido y se limitaba a darle las gracias por su labor. A los minutos, dieron a conocer el regreso de Cardona a la Villa del Capitán Correa.

“Fueron cuatro días difíciles. Yo siempre le digo a mi esposa: ‘Vamos a estar bien’, pero por primera vez lo decía y lo dudaba. Ahí es que está la fe. Cuando tú no ves las cosas y te preguntas: ‘¿Ahora qué?’ Pero nada, Dios no deja a sus hijos solos y no los abandona. Así yo vivo”, confesó el nuevo entrenador de Arecibo en un aparte con la prensa luego del encuentro del sábado en la noche contra los Atléticos de San Germán.

Cardona firmó un contrato de un año con Arecibo, aunque reveló que existe la posibilidad de acordar una extensión cuando finalice la temporada. Afirmó que, por el momento, desconoce si volverá al programa de la Universidad del Sur de Mississippi, donde se desempeña como asistente de los Golden Eagles en la NCAA.

“Ahora mismo estamos esperando a ver qué es lo que hay. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Espero que pase algo. Sigo orando”, sostuvo.

Toma el timón de una nave familiar

Cardona dirigió el sábado su primer partido con los Capitanes. Salieron victoriosos 93-86. Llevaba solo dos prácticas con un quinteto que tiene similitudes, pero también diferencias con el que llevó el año pasado a la cima de la entonces Sección A con el mejor récord del torneo en general (23-11).

PUBLICIDAD

No estuvo en las líneas el domingo frente a los Santeros de Aguada al tratarse de un juego reprogramado por goteras en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina el pasado 19 de abril.

Esta vez no cuenta con David Stockton, cuyos derechos ahora pertenecen a Quebradillas, y tiene como armador titular a Brandon Knight. Tampoco tuvo en sus filas a Alfonso Plummer, quien continúa con el club Ratiopharm Ulm en la final de la Basketball Bundesliga de Alemania, ni a Jahlil Okafor, quien salió del equipo por lesión antes del encuentro contra los Atléticos. El martes informaron que el delantero Isaiah Hicks sería el sustituto de Okafor.

Sin embargo, se reencontró con otras caras familiares, como Víctor Liz, Wilfredo Rodríguez y Jonathan Rodríguez, entre otros.

“Brandon (Knight) y David (Stockton) son diferentes, pero similares a la misma vez. Van hacia abajo. Van a anotar canastos grandes, pero sus decisiones serán en la pintura. Hicimos 19 turnovers, así que entiendo que la velocidad con la que quiero jugar todavía les cuesta y se desesperan porque no pueden respirar. Pero, es un día a la vez. Brandon es el primero que llega y el último que se va. Lee la palabra. Es un grupo basado en el talento, pero quiero que sea menos de cada uno y más del grupo, que jueguen a través del pase a tiempo y con propósito”, indicó el estratega.

“Poco a poco seguir. La mayoría de los tipos estuvieron aquí el año pasado. Poner la idea, porque para mí la idea es lo que gana en el baloncesto. Los cuerpos y los oponentes cambian, pero la idea es lo que se mantiene. Yo lo que estoy tratando es de acoplarme a lo que ya se estaba haciendo sin interrumpir nada, pero hablando con el cuerpo técnico y la administración y poco a poco poniendo las mentes juntas”, abundó.

PUBLICIDAD

Juan Cardona imparte instrucciones frente a David Stockton y Alfonso Plummer. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

En el caso de Plummer, fue una de las claves del éxito de la primera campaña de Cardona en Arecibo. Lideró al equipo en anotación con 19.9 puntos y fue nombrado Progreso del Año. Cardona compartió que ya se comunicó con el joven escolta, a quien esperan con ansias en la Villa del Capitán Correa.

“La gente no entiende todas las situaciones que pasaron en nuestra relación el año pasado, pero una vez él (Alfonso Plummer), entendió que lo único que quiero es lo mejor para él, empezó a ver las cosas de otra manera. Nosotros lo que queremos es crear el ambiente para que él vuele y llegue a su potencial. Cuando entienden el porqué es que yo estoy encima de ellos, es que dicen: ‘Contra’”, manifestó.

A pesar de que fueron el mejor equipo en la serie regular, Arecibo fue eliminado del torneo anterior en los cuartos de final ante los eventuales subcampeones, los Osos de Manatí. Plummer falló el tiro que hubiese mantenido con vida al quinteto arecibeño.

“Cuando se acabó la temporada pasada, él llegó llorando al camerino y yo le dije: ‘Vuelve y, si te toca el año que viene, va para las manos’. Plummer tiene algo, y es que le gusta el momento. Por eso es que debemos jugar a través del pase”, relató.

Pasa la página de Quebradillas

Cardona, por otra parte, no quiso hablar de su renuncia a los Piratas. Al ser abordado acerca de la posibilidad de enfrentarse a su antiguo equipo en los cuartos de final, como desea el apoderado Ernesto “Ernie” Cambó, se limitó a decir: “Hoy jugué con San Germán y mañana jugamos con Aguada. Eso es todo”.

PUBLICIDAD

La semana pasada Cambó reaccionó a la contratación de Cardona con Arecibo en una entrevista con Primera Hora , y dijo: “Apoyo completamente que Juan consiga otro trabajo en Arecibo y espero que el BSN le exima de la regla de los 30 días para que pueda comenzar a trabajar de inmediato. Espero que terminen en la cuarta posición y nos enfrentemos a ellos en la primera ronda para patearles el trasero”.

De cara a la jornada del martes, Arecibo ocupa la tercera posición de la Conferencia B del BSN con marca de 16-15, mientras que Quebradillas está segundo con 20-13. De mantenerse de forma, se enfrentarían en la primera ronda de los playoffs.