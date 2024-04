Juan Cardona continúa agrandando su lista de responsabilidades.

El dirigente de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) está en vías de completar una idea que gestó hace años: entrelazar el baloncesto con el aprovechamiento educativo. Cardona relevó que recientemente adquirió mediante compraventa una escuela en Morovis para convertirla en el Puerto Rico Bilingual Basketball Academy.

“Estoy bien contento con este proyecto. Una idea que siempre he tenido es dejar un legado para los jóvenes de Puerto Rico porque es el país donde nací, me crié y que me ha apoyado”, sostuvo Cardona.

El Puerto Rico Bilingual Basketball Academy no estará limitado a desarrollar las destrezas básicas en baloncesto, también ofrecerá otras disciplinas como el voleibol, fútbol y natación, entre otros.

“Tendremos diferentes tipos de deportes que estarán a cargo de profesionales en las materias para ampliar la magnitud de las ayudas a los jóvenes. Soy nacido y criado en Vega Baja y Morovis es el pueblo donde Miguel Mercado me dio una oportunidad. Cuando apareció la oportunidad de comprar una escuela, halamos el gatillo en Morovis”, indicó.

Cardona mencionó que el plantel contará con hospedaje para que los estudiantes de pueblos lejanos puedan pernoctar.

“Es algo que vengo pensando desde hace dos años dándole forma y enfatizando en la parte del inglés. No todos los jugadores llegarán al baloncesto profesional, pero sí al mundo laboral y la mete es cosechar jóvenes para que puedan echar hacia adelante”, enfatizó.

Cardona señaló que espera que la matrícula el primer año ronde entre los 350 y los 400 estudiantes. El plantel que previamente era el Colegio Carmen Sol, consiste en 15 cuerdas de terreno que servirán para futuros proyectos de expansión.

“No vamos a escatimar. Le daremos la bienvenida a todos y cuando los padres vean las facilidades quedarán impresionados. Uno siempre va recogiendo ideas, anotando para darle forma a lo que uno tiene en la mente. Será un programa diferente porque dentro del mismo currículo académicos habrá clases de baloncesto. Será una escuela normal, pero con la idea que entre el sexto y séptimo periodo de clases, una hora será dedicada al baloncesto”, compartió.

Cardona recalcó que durante la próxima semana tendrá las pruebas de destrezas para que el programa esté corriendo tan pronto como en verano. Asimismo, enfatizó que mantiene el interés de continuar laborando en la Universidad de Southern Miss como asistente en el equipo masculino.

“Siempre digo que hay espacio para hacer más. Vamos a reclutar personas profesionales para no tener sorpresas ni dramas y que cada cual haga el trabajo que tiene que hacer. Hay grandes mentes a mi alrededor que estarán observando el día a día de la operación. Tengo que dejar que las cosas fluyan”, concluyó.