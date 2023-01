¿Recuerda usted los años en que el Baloncesto Superior Nacional presentaba con bastante frecuencia el debut de jugadores juveniles que literalmente parecían niños jugando alrededor de hombres? Basta con recordar, por mencionar solo dos casos, los de jugadores como Eddie Casiano y Orlando ‘Guayacán’ Santiago. Son memorias de un ayer en la liga boricua que dejó de existir ya hace más de una década cuando el organismo colocó como requisito para ingresar al Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso un límite de 16 años.

Tras eso, dejaron de darse los fenomenales casos de jugadores con 14 o 15 años en la liga, como fueron los casos de los referidos Casiano y Santiago. Pero igualmente son casi cero los casos de jugadores 16, 17 o 18 años que hayan llegado con impacto al torneo.

Todo podría cambiar este año.

Inscrito en el sorteo está un joven carolinense de nombre Kenneth Rodríguez que tiene a todos los equipos pendientes para seleccionarlo si lo encuentran disponible, aunque falta por ver si el BSN concede a los Gigantes de Carolina el firmarlo como hijo de franquicia.

Rodríguez, un armador de casi 6′2 de estatura y tan solo 16 años, llama la atención porque lleva desde los 14 firmado y desarrollándose tanto académicamente como deportivamente bajo la sombrilla del club Baskonia de España, el que tiene sede en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Exjugador del colegio De Diego y de las categorías Novicios y Juvenil de Carolina, donde jugó bajo la dirección de su padre Ángel Rodríguez, Kenneth fue reclutado por el Baskonia y otros equipos españoles luego de jugar en un par de torneos con un equipo del equipo de gira boricua Puerto Rico Elite Basketball, el cual dirige Raymond Lugo.

El padre del jugador explicó a Primera Hora que su hijo recibió una oferta del Baskonia que les convenció a optar por esa alternativa sobre otras que tenía de Estados Unidos. Allí estudia a diario en un colegio que le paga el equipo y entrena todas las tardes. Actualmente, con 16 años, juega en la liga U18 de España pero ha tenido la oportunidad de hacer pretemporadas en los pasados dos años con los equipos del Baskonia de las ligas LEB Plata, que es la tercera división del baloncesto en España, y la EBA, que es la cuarta división.

“Todavía no juega en esas ligas porque aún no tiene tramitado el pasaporte español”, dijo Ángel Rodríguez.

Pero el joven, como ha sucedido casi toda su vida, ya entrena y practica contra hombres, como fue el caso de muchos talentos legendarios del básquet boricua de antes.

Cuenta Ángel que él mismo dirigió el desarrollo de su hijo desde los 4-5 años.

“El nene siempre era de los más grandes y yo me encargaba de ponerlo como armador. Evitaba así que lo fueran a poner de centro. Y cuando no lo ponía a jugar en categorías más grande. Y se me dio”, menciona con orgullo.

Sin entrar en los detalles, Ángel explica que Kenneth ya está por completar su tercer año en Baskonia y tiene un acuerdo que podría hacerle seguir en España por muchos años.

Allá vive en una residencia deportiva con más de 60 jugadores, cuatro de ellos del programa de fútbol, y otros 20 del programa de básquet. Es el único boricua y americano en la matrícula.

Reportes indican que el desarrollo del joven en Baskonia estos últimos años ha sido bien positivo. Un joven fuerte con buen salto y buen tiro.

Durante los pasados veranos, en la pausa de estudios, ha venido a seguir entrenando en Puerto Rico. Incluso ha practicó varias veces con los Gigantes en la pasada temporada.

Si Carolina logra poder reclamar al jugador como hijo de franquicia, Rodríguez no estará disponible para iniciar jugando en la temporada. Su padre ha dicho que lograría venir entre junio y agosto, si los Gigantes logran con el Baskonia un acuerdo mediante el cual lo cedan por ese periodo.

“Ellos allá han dicho que estarían de acuerdo. Les encantaría que pueda venir a seguir desarrollándose jugando ante ese nivel de competencia”, dijo Rodríguez.

Ángel anhela que pueda ser parte de los Gigantes.

“Yo vivo a pasos del Polideportivo y siempre he estado dirigiendo para el programa de Carolina en Novicios y Juvenil. Ganamos incluso el campeonato en Novicios, aunque ese año no pude ganarlo con él porque se fue a España”, dijo el entrenador que también es dirigente en Puerto Rico Elite Basketball.

Sepa que Rodríguez estuvo a punto de debuta en uniforme de Puerto Rico para en torneo Centrobasket juvenil recientemente pero no pudo hacerlo porque tuvo que viajar a España a bregar con temas de su visado.

Téngalo pendiente. Parece que será el próximo gran talento boricua en ligas españolas, europeas y boricuas.

Y de paso, sepa que Puerto Rico Elite Basketball abrirá el 29 de enero su nuevo proceso de tryouts para su próximo viaje a España en el verano. Para más información busque las redes de la organización en Instagram.