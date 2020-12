Nueva York - Kevin Durant y los Warriors de Golden State intentaban extender su estadía en la cima de la NBA cuando se derrumbó en la cancha con una ruptura del tendón de Aquiles el 10 de junio de 2019.

El dos veces Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA se perdió y pronto los Warriors también perdieron su control de equipo campeonil. El título de Golden State desapareció un par de noches después y, finalmente, también Durant, quien se fue a Brooklyn como agente libre después de una cirugía.

Ahora ambos están listos para comenzar a trabajar en su camino de regreso.

El primer partido oficial de Durant en la NBA en un año y medio es contra su antiguo club, ya que los Nets reciben a los Warriors el martes por la noche en el juego inaugural de la temporada 2020-21.

El enfrentamiento se siente como una noche más grande de lo habitual en Brooklyn, pero no para Durant.

“Siento que cada partido es importante para mí y ya no lo es más porque estoy jugando contra mis antiguos compañeros”, dijo Durant. “Siento que el baloncesto me va a tener en ese nivel de todos modos y va a ser bueno ver a algunos de mis antiguos compañeros de equipo, es bueno jugar contra ellos, es bueno ver a algunas de las personas con las que trabajé en mi tiempo en Golden State, pero nada más que eso “.

El mismo sentimiento de los Warriors.

“Será genial verlo ahí y todos esos cumplidos y luego empezar a competir”, dijo Stephen Curry. “Creo que eso es lo que todos esperamos”.

Durant jugó tres temporadas con los Warriors y la apuesta era que todas terminaran con campeonatos. Regresó de una lesión en la pantorrilla para jugar el quinto juego de la Final de la NBA en el verano de 2019 en Toronto, con Golden State abajo 3-1, y tuvo un buen comienzo antes de venirse abajo en el segundo cuarto, otra vez lesionado. Los Warriors aguantaron para ganar esa noche, sacudiéndose la tristeza de la lesión de Durant.

“Estaban desconsolados”, dijo el entrenador de los Nets, Steve Nash.

Y no han sido los mismos desde entonces.

Con Durant fuera, Klay Thompson se lesionó la temporada pasada y Curry se perdió casi todo el torneo, por lo que Golden State pasó de dinastía a una tragedia. Los Warriors han ganado solo 15 veces en 560 días desde que Durant cayó, terminando con el peor récord de la liga en la temporada 2019-20 acortada por el coronavirus después de cinco viajes consecutivos a las Finales de la NBA.

Los Nets y los Warriors estaban programados para enfrentarse el pasado 12 de marzo en San Francisco, el día después de que se suspendiera la temporada por el coronavirus. Durant no habría jugado entonces y minimizó lo que significaría la importancia de una victoria ahora, diciendo que tiene un vínculo de por vida con sus viejos compañeros.

“Quiero decir, si ganar un partido de baloncesto me va a dar un cierre para ese periodo de tres años, entonces realmente no lo pasé bien allí, supongo”, dijo Durant.

A pesar de la gravedad de su lesión y la duración de su ausencia, las expectativas son altas de que Durant regrese al nivel que lo convirtió en un cuatro veces campeón anotador que promedió 27 puntos. Lució fuerte en los dos juegos de exhibición de Brooklyn, aunque dijo que pasará algún tiempo antes de que esté en su mejor momento.

“Quiero decir, siempre me he sentido cómodo con una pelota de baloncesto en mis manos”, dijo Durant. “Pero físicamente al no poder correr de un lado a otro de la cancha, me tomará más de dos o tres juegos sentir que estoy en forma a mitad de temporada, supongo, físicamente “.

Ya se ve bien para el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, quien vio a los Nets derrotar a Boston en su partido final de pretemporada.

“No sabía qué esperar dado que en realidad ha pasado un año y medio desde su último partido, pero no pude notar la diferencia entre verlo hace 18 meses y verlo la otra noche”, dijo Kerr. “Se ve muy bien, está sonriendo, está ahí afuera haciendo lo suyo y estoy muy feliz por él”.

Los Nets, con Kyrie Irving también regresando después de jugar solo 20 juegos la temporada pasada debido a una lesión en el hombro, tienen suficiente profundidad y equilibrio como para que no necesiten que Durant sea grandioso de inmediato.

Curry puede no tener ese lujo. Thompson se perderá otra temporada después de lesionarse el tendón de Aquiles preparándose para esta y Draymond Green no participará en el primer partido con una lesión en el pie derecho que lo dejó fuera en la pretemporada, aunque Kerr dijo que el pick No. 2 James Wiseman está disponible después de su comienzo tardío a la pretemporada.

Con tantos de los Warriors ganadores del campeonato fuera del juego y una escena inusual sin fanáticos en la arena, Kerr dijo que el juego no parecerá tan extraño como si los Warriors hubieran jugado contra Durant cuando todavía estaban en la cima.

“Las circunstancias son una locura”, dijo, “pero ha pasado un año y medio, así que le echas todo eso a la mezcla y es un ambiente totalmente diferente”.