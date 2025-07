Hace dos temporadas, el refuerzo Jacob Wiley sufrió una lesión en la pantorrilla que lo obligó a salir de los Vaqueros de Bayamón en plenas semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) contra los Atléticos de San Germán.

Marvin Jones entró en sustitución del delantero estadounidense, pero los Vaqueros no lograron recuperarse de esa sensible baja y fueron destronados por los Gigantes de Carolina en la final de 2023.

Wiley jamás imaginó que aquel juego contra los Atléticos sería su último con el uniforme de Bayamón y la próxima vez que visitaría el Coliseo Rubén Rodríguez llevaría los colores de los Gigantes.

“Conducir para acá fue raro. Tener que estacionarme en la zona de visitante y dejar mis cosas en el camerino visitante fue raro al saber que esta fue mi casa una vez. Aquí fue donde ganamos un par de campeonatos y tuvimos mucho éxito”, admitió el canastero importado en un aparte con la prensa.

Wiley volvió esta campaña al BSN tras firmar con los Gigantes, que ahora juegan como locales en Canóvanas, a mediados de junio. Había jugado los últimos dos años en la NBL de Australia con el Adelaide 36ers y en la ACB de España con el Covirán Granada.

Jacob Wiley durante su última temporada con los Vaqueros de Bayamón en el BSN. ( Suministrada BSN )

Sin embargo, no es el único eximportado de los Vaqueros que milita ahora con Carolina-Canóvanas. “Los D’ la C” adquirieron a Kristian Doolittle vía cambio desde Bayamón a solo días de que arrancara el torneo. Doolittle se convirtió de inmediato en una de las figuras principales del equipo que lo eliminó de la serie de campeonato dos años atrás con un promedio de 14.7 puntos, 7.9 rebotes y 4.6 asistencias por cotejo.

A diferencia de Wiley, Doolittle ya había visitado el “Rancho” con los Gigantes en dos ocasiones a lo largo de la serie regular.

Y aunque la nueva administración del productor Eric Duars y del exarmador Carlos Arroyo decidió traspasarlo y firmar a Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee como sus tres refuerzos, ya botó el golpe y ve estos cuartos de final como una serie más rumbo a la final.

“Cuando me enteré que íbamos a jugar contra los Vaqueros me dio igual. No pensé nada en específico sobre eso. Sabíamos que Bayamón estaba en la primera posición y que íbamos a terminar en la cuarta, así que no me sorprendió”, dijo, por su parte, Doolittle.

“No tengo resentimientos contra esta franquicia. Es un negocio y solo estoy enfocado en ganar con Carolina”, agregó.

Una dupla ganadora

Doolittle formó parte de los Vaqueros desde la temporada que se jugó bajo formato “burbuja” en un hotel en Río Grande en 2020 hasta 2024. Con apenas 27 años, se desarrolló en gran medida como jugador bajo la dirección de Nelson Colón. En el caso de Wiley, se ganó el cariño de los fanáticos de la Ciudad del Chicharrón en solo dos campañas (2022, 2023).

Durante ese tiempo, Bayamón ganó dos campeonatos (2020, 2022) con tres apariciones en la final, por lo que está comprobado que la fórmula de Doolittle y Wiley es una ganadora.

“Creo que funcionamos bien juntos. Tenemos una buena química y su incorporación ha sido positiva para el equipo desde que llegó. Wiley es un jugador del que dependemos y esperamos mucho”, opinó Doolittle.

Kristian Doolittle en uniforme de los Vaqueros de Bayamón. ( GFR Media / Alejandro Granadillo )

Wiley, del mismo modo, expresó que le encanta jugar con su antiguo compañero, así que considera este inesperado reencuentro en el “calentón” un bono para su regreso al BSN. Además, considera que se completan sus fortalezas y debilidades a la perfección.

“Respeto mucho su mentalidad. Es una de las personas más inteligentes que conozco en general. Yo soy estúpido, así que hace que las cosas sean más fáciles. Es de esos jugadores que se gana al dirigente. Por eso, confío en él. Jugar por muchas temporadas en esta liga es difícil, especialmente como refuerzo. Quieres tener como ejemplo a jugadores como él que lo han logrado”, resaltó Wiley, quien acumula una media de 14.7 unidades y 6.4 rebotes por desafío.

Reencuentro con Mojica y Thompson

De aquellos Vaqueros a los que pertenecieron los ahora refuerzos de Carolina-Canóvanas solo siguen en Bayamón Javier Mojica y Stephen Thompson. Mojica, que a sus 40 años continúa siendo una pieza importante de la escuadra bayamonesa, y Thompson, quien se ha destacado este año como uno de los mejores sextos hombres en la liga, siguen siendo pilares del equipo. Ambos se combinan para un promedio de 21.1 puntos por desafío.

“Conozco a ambos muy bien. Son competidores increíbles. Mojica ha estado en la liga desde siempre y sabe lo que se necesita para ganar. Thompson, en mi opinión, es uno de los mejores jugadores del BSN. No quieres ver a esos tipos en el equipo contrario, pero de nuestra parte todo es cariño. Sí, competimos y ahora estamos en bandos distintos, pero uno nunca olvida lo que lograron juntos”, indicó Wiley acerca de sus excompañeros.

Esta noche, Wiley y Doolittle serán quienes reciban a Bayamón en su nuevo hogar, el Coliseo Carlos Miguel Mangual de Canóvanas, en la segunda batalla de los cuartos de final de la Conferencia A del BSN, con la misión de igualar la serie.