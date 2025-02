El equipo legal y de asesores del municipio de Canóvanas, encabezado por Mari Batista y el Departamento de Recreación y Deportes del ente municipal, sostuvieron una reunión con la gerencia del equipo los Gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional (BSN), confirmó hoy la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva.

“No puedo comentar sobre un proceso de negociación y de dialogo que se está llevando a cabo por la división legal y la asesora del municipio, Mari Batista, con los apoderados de los Gigantes de Carolina del BSN. Sin embargo, deseo aclarar que el municipio no está invirtiendo $4 millones para traerlos a Canóvanas, como se ha publicado”, indicó Soto Villanueva.

La primera ejecutiva de Canóvanas detalló que el proceso de negociación que se lleva a cabo con los apoderados de los Gigantes no tiene nada que ver con el proceso de reclamación por asistencia pública que el municipio está llevando a cabo para la reconstrucción del coliseo municipal Carlos Miguel Mangual.

La alcaldesa aclaró que, previo a estas negociaciones, ya había en proceso una adjudicación de asistencia pública por parte de FEMA asignada para reconstruir el estadio Carlos Miguel Mangual. Ya el municipio, abundó Soto Villanueva, posee unas labores de diseño y planos bastante adelantadas, lo cual se hará público próximamente, y cuya construcción sería similar al Coliseo Juan Quijote Morales de Guaynabo y del Coliseo Roque Nido de Guayama.

La parte posterior del coliseo en la actualidad nos provee de 2 a 3 cuerdas de terreno que se pueden utilizar para estacionamiento, considerando la capacidad requerida para una cantidad considerable de autos, además la opción del Hipódromo Camarero y la Antigua Central Azucarera. Estos terrenos, añadió, nunca se habían utilizado, porque la estructura pertenecía el Depto. de Recreación y Deportes.

“En nuestro coliseo, como está ahora mismo, caben cerca de unas 4,000 a 5,000 personas. Y lo único que tendríamos que trabajar es relocalizar el gimnasio y la oficina del Recreación y Deportes del municipio. Ya tenemos la autorización para la expropiación y demolición de una facilidad comercial que hay en dichos terrenos en la parte posterior del coliseo. El municipio de Canóvanas tiene experiencia manejando grandes multitudes y coordinando la logística para ello. En la Antigua Central Azucarera, por ejemplo, recibimos anualmente cerca de 1 millón de personas”, indicó la alcaldesa, disipando cualquier duda sobre la capacidad del ente municipal para manejar un alto volumen de personas en el coliseo.

Soto Villanueva recalcó que, hasta el día de hoy, no hay nada concreto, pero no descartó de tener a un equipo del BSN en Canóvanas en un futuro. Sin embargo, según fuentes de Primera Hora , los Gigantes ya tienen un acuerdo con el municipio y harán próximamente un anuncio para oficializar la mudanza a Canóvanas.

“Actualmente, estamos en un proceso de propuestas y en un proceso legal. Posteriormente, la Legislatura Municipal tendrá que aprobar las mejoras a la estructura, analizar la propuesta y eventualmente aprobar cualquier negociación que se lleve a cabo. El municipio tiene la infraestructura y la capacidad de logística, todos los elementos necesarios para recibir a miles y miles de visitantes en Canóvanas. La ciudadanía tiene un interés apremiante sobre cualquier negocio que hagamos con la estructura del coliseo, pero la Legislatura Municipal tiene que aprobarlo. Por deferencia a todo lo que está ocurriendo, y por recomendaciones legales, tenemos que esperar a que todo el proceso ocurra”, comentó Soto Villanueva.

Lo que sí pudo decir la Alcaldesa en este momento es que Canóvanas esta lista para trabajar la logística necesaria para traer un equipo del BSN a su municipio.

“Tengo un buen equipo de trabajo, buenos asesores legales, buenos asesores deportivos. Canóvanas es una ciudad en movimiento, estamos creciendo aceleradamente. El tener el BSN en una ciudad no se da todos los días, por lo tanto, nosotros no descartamos que, en un futuro, luego de finiquitar todo el proceso, lleguemos a un acuerdo, y tengamos al BSN en Canóvanas como en un pasado tuvimos y el equipo de Canóvanas se destacó y me gustaría esa época de gloria en el baloncesto en mi municipio. El escenario es tentador, es un reto, lo estamos trabajando, y eventualmente cuando tengamos todos los detalles y pasemos por el crisol y completemos todo el proceso que esto conlleva, haremos el anuncio oficial”, concluyó Soto Villanueva.