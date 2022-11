Aunque sí admite que la administración de los Capitanes de Arecibo le debe dinero, el extécnico del quinteto, Rafael ‘Pachy’ Cruz, dice que su salida no se debió exclusivamente a ello, y reafirmó que para él, luego de 28 años en la organización como jugador, coach y dirigente, fue muy dolorosa la salida.

Además, informó que hasta el momento de la entrevista el miércoles en la tarde en las prácticas del equipo nacional de Puerto Rico, del cual es uno de sus coaches, no tenía un acuerdo firmado con los Piratas de Quebradillas, que anunciaron una rueda de prensa para el jueves al mediodía.

“Fue una decisión muy difícil, pero estoy muy agradecido de toda la gente en Arecibo. Llevo toda una carrera…28 años en Arecibo. Pasé muchos años bonitos allá”, dijo Cruz antes de la sesión de entrenamiento del seleccionado el miércoles.

“Lo que pasó es lo que yo creo que es la parte difícil del negocio. La parte contractual. Simplemente no llegamos a un acuerdo, pero estoy muy agradecido con Frabián (Elí Carrión, apoderado) y todo lo que hizo por mí, por mi familia y por todos los muchachos que estuvieron día a día conmigo”, agregó.

“En lo personal, sí hay deuda. Obviamente me imagino que es a raíz de todo lo que está pasando entre ellos (Frabián Elí y Anuel AA). Espero que se pueda resolver todo no solo por el bienestar del equipo sino por la relación de ellos. Esperamos que todo se resuelva”, dijo Cruz, quien estableció que los atrasos surgieron tras “la situación entre ellos. Mientras yo estuve allí nunca me adeudaron y nunca estuvieron en atraso”.

“Nunca hubo problemas y todo fluyó normal. Luego, en la postemporada, surgen los problemas”.

A principios de octubre, Cruz recurrió a sus cuentas de redes sociales para anunciar que no regresaría a dirigir a los Capitanes en el 2023. Días después surgieron reclamos de jugadores de que la franquicia mantenía deudas con ellos.

Semanas antes, se supo que el apoderado Frabián Elí Carrión, quien era manejador del artista urbano Anuel AA y su socio en la aventura arecibeña, habían roto relaciones de negocios en agosto. Carrión denunció que Anuel le había cortado el acceso a unas cuentas bancarias de una compañía en la que Carrión había sido CEO.

Carrión sometió una demanda de incumplimiento de contrato contra Anuel por incumplimiento del contrato de representación artística, y Anuel respondió declarando en las redes que el bloqueo al acceso a las cuentas bancarias de debían a que auditores encontraron “actividades sospechosas” en las finanzas.

El Baloncesto Superior Nacional (BSN), en el momento, dijo que Carrión y los Capitanes jugarían en la campaña del 2023, pero luego la liga reconoció que ni Carrión ni Anuel regresarían para la próxima campaña. La sindicación surgió como una posible alternativa, pero al momento el BSN dice estar trabajando con un interesado en comprar la franquicia, que ya nombró a Tony Ruiz como su nuevo dirigente.

En cuanto al rumorado acuerdo de Cruz para dirigir los Piratas de Quebradillas mediante un acuerdo de tres años, este corroboró que “hemos hablado y estamos muy cerca. Ellos han sido muy cordiales conmigo, pero hay cositas que todavía debemos hablar. Esperamos reunirnos muy, muy pronto”.

“Tenemos muy serias conversaciones. Espero que si todo marcha bien lleguemos a un acuerdo, pero ahora mismo no tenemos un acuerdo firmado. Actualmente no tengo nada”, insistió.

En el balance, para Cruz la salida de Arecibo significó un cambio drástico.

“Me pasó con don Luis (Monrozeau, exapoderado), que después de 20 años en Arecibo salí hacia San Germán. Pero en Arecibo la gente ha sido muy cordial conmigo. Yo soy de allí y vivo allí”, sostuvo.

“Yo lo que deseo es que todo se resuelva, que se pueda resolver de la mejor manera y que pueda haber baloncesto, no solo por el bien del pueblo, sino de la liga, porque (Arecibo) ha sido un equipo sólido y de historia. Lo que don Luis construyó y Fabián y Anuel continuaron fue algo muy bonito, pero son cosas que pasan y situaciones de la vida que pasan”, finalizó.