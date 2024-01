Orlando Colón Sánchez tiene una filosofía que continuamente le expresa a sus jugadoras de la escuela pública Adela Rolón de Toa Alta.

“Les digo constantemente que no se midan por el ránking de Buzzer Beater. Que eso es solo una herramienta para acomodarse para el torneo nacional. Pero que hay muchos equipos buenos que no están en el Top-10 y eso no significa que no pertenezcan a esa elite”, destaca Colón Sánchez, un padre que se ha dedicado voluntariamente a dirigir varios equipos de básquet en la escuela ante la falta en el lugar de un entrenador.

Sánchez y la Adela Rolón pudieran estar este martes pendiente al nuevo ranking porque luego de ganar en el fin de semana el torneo invitacional del Colegio Capitán Correa su posición pudiera estar en o cerca del puesto número 15 a nivel nacional.

El equipo que alcanzó la ronda de los mejores ocho equipos del torneo Buzzer Beater de escuelas públicas del año pasado, derrotó en ruta al campeonato al Colegio San Felipe de Arecibo, al Rosario de Vega Baja, al Colegio del Carmen de Hatillo y en la final a Capitán Correa.

San Felipe era el cuarto clasificado del ranking y Rosario el número 14. Esos triunfos y los demás sin dudas significarán un ascenso sólido para el programa toalteño que la semana pasada clasificó en el puesto 24.

“A los muchachos les digo que se olviden del puesto en el ranking y se enfoquen a entrenar duro y jugar fuerte en defensa. Lo que hemos alcanzado no es por pura suerte, es por trabajo”, agrega Sánchez destacando que el grupo entrena tres días a la semana, a la 5:00 a.m. en la pista atlética, y gracias a la ayuda a auspiciadores del pueblo como el gimnasio Urban Planet y la barbería Iration Cuts, entre muchos otros, tienen acceso a entrenar en el gimnasio y portan su uniforme de esta temporada, respectivamente.

Sánchez decidió meter mano con los jóvenes porque ha trabajado con muchos de ellos desde que eran chicos en clubes de Toa Alta. Su ayuda era necesaria porque el maestro de educación física que antes movía al equipo, Eddie Pérez, se acogió a la jubilación.

Y así, guiados por un grupo en el que destacan Wesley Vélez, Ángel Cruz, Abdiel Rosario, los hermanos Félix y William Cordero y Jean Meléndez, entre otros, la Adela Rolón se acerca a cada juego y torneo sin pedir consideraciones y sin darlas.

En lo que va del año la escuela acumula marca de 35-7. ( Suministrada )

“Ya en el año hemos ganado un par de torneos de escuelas públicas, el torneo de Automeca y otro que se hizo en Arecibo, y ahora ganamos en Capitán Correa a pesar que el bracket que nos tocó era uno duro. En la temporada hemos jugado ya como 42 juegos y solo hemos perdido 7″, dijo Colón Sánchez.

En la final del torneo en Capitán Correa se impusieron sobre éstos por final 55-48.

Meléndez fue el mejor anotador del partido, viniendo del banco, con 11 puntos.

“Vamos por todo siempre. La clave está en desearlo más que nadie. Juego a juego y no bajarle a la defensa”, agregó Colón Sánchez.