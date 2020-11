La Federación de Baloncesto no debería castigar al armador Ángel Rodríguez La Asociación de Jugadores no anticipa que la Federación de Baloncesto local sancione al jugador de los Vaqueros al manifestar que no irá a la ventana de FIBA por temor a contagiarse de COVID-19.

Dadas las circunstancias "extraordinarias" que vive el mundo debido al COVID-19, el armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, no debería ser castigado por rechazar la convocatoria que le hizo el Equipo Nacional para jugar en la segunda ventana clasificatoria para el AmeriCup a partir del próximo domingo en Indianápolis, dijo el presidente de la Asociación de Jugadores de Puerto Rico. "Bajo estas circunstancias de tiempos extraordinarios, hay que ser cauteloso con cualquier sanción a los jugadores", dijo el presidente de la Asociación y exapoderado, Ricardo Carrillo, a este medio. Ante el temor de contagiarse en un viaje a Estados Unidos, Rodríguez, a través de un mensaje en las redes sociales, rechazó el domingo asistir a la convocatoria del combinado nacional. Eligió permanecer, en vez, en la seguridad de la 'burbuja' del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los líderes Vaqueros, quienes también tienen convocado al jugador Benito Santiago, hijo. Carrillo dijo que el jugador no solicitó asesoría de la Asociación. Sí dijo que le envió al jugador toda la información sobre los protocolos de seguridad que implementaría la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en la ventana, donde los boricuas enfrentarán a México el domingo y a Bahamas el lunes. Rodríguez es el único de los 24 jugadores convocados que ha rechazado públicamente participar en la ventana, a la que el conjunto viajará el jueves. Carrillo descartó que la acción de Rodríguez tenga un efecto de dominó en otros jugadores convocados que decidan también rechazar la invitación. Según la información de Carrillo, la decisión de Rodríguez es una personal. "No debe influenciar a favor o en contra. Es una determinación individual", dijo Carrillo quien señaló la semana pasada que tres jugadores activos en la 'burbuja' le dijeron que estaban dispuestos a viajar con el seleccionado. Carrillo, quien es abogado de profesión, dijo a preguntas de este medio que, si ocurre un castigo contra Rodríguez por parte de la federación local, el mismo debe ser acorde al reglamento, y no como una medida para prevenir que más convocados tomen el camino de Rodríguez. "Tiene que ser reglamentaria. No puede ser a molestias, en frustración o como castigo ejemplar", dijo. La Federación local usaría como reglamento en este caso el que provee FIBA. Una incomparecencia injustificada podría penalizar de acción al jugador durante el mismo periodo de tiempo de juego que dure la ventana. En este caso, la ventana dura del 26 al 30 de noviembre. Bayamón tiene tres partidos en ese periodo. El dominicano de los Leones de Ponce, Víctor Liz, también rechazó su convocatoria a la selección de Quisqueya, que es anfitriona de una ventana de FIBA. Liz, quien es el capitán de su combinado nacional, también usó el argumento de seguridad para permanecer dentro de la 'burbuja' en Río Grande. La Federación del vecino país respetó la decisión de Liz, por lo que seguirá activo en el torneo con los Leones. Otros sectores del BSN, igualmente, han criticado la convocatoria en tiempos de coronavirus. El apoderado de los Vaqueros, Yadier Molina, y el de los Indios de Mayagüez, Carlos Acosta, así como su dirigente Flor Meléndez, han señalado distintas críticas. Todas han tenido en común el bienestar de los jugadores. Mientras, el dirigente nacional y de los Piratas de Quebradillas, Eddie Casiano, ha defendido la convocatoria, cuando el combinado tiene marca de 0-2 en el clasificatorio.