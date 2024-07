Este lunes en la mañana, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) recibió una llamada y un dato que deben ser tan gratificantes para el organismo como la misma clasificación olímpica que logró con su Selección Nacional masculina.

El presidente de la Fbpur, Yum Ramos, reveló que el secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, quien estuvo presente en el Preolímpico de Puerto Rico, le dio una llamada para felicitarle por el espectáculo deportivo que brindó el evento escenificado en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“Estaba extremadamente compacido y me dijo que montamos un evento de calidad mundual y que tenemos un gran equipo de trabajo”, relevó Ramos.

Puerto Rico no solamente dio un espectáculo en cuanto a producción, sino que coronó el evento con la victoria de la Selección Nacional en el evento y la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

También hubo otra buena noticia para Ramos y la Fbpur. El Preolímpico en Puerto Rico, comparado con los Preolímicos simultáneos que se celebraron en España, Grecia y Letonia, fue el más concurrido de todos con más de 51,000 fanáticos asistiendo a las cuatro jonadas que duró el evento, informó FIBA.

Modestía aparte, esa noticia no sorprende a la Fbpur, cuyo baloncesto es, discutidamente, el deporte más seguido en Puerto Rico.

“Siempre en Puerto Rico nos apoyan. Así ha sido sido en las ventanas, en las que siempre estamos entre los mejores cinco en asistencias. Estuvimos muy bien apoyados y concurridos. FIBA lo reconoce y quedó extremadamente contento con el montaje”, dijo Ramos.

El éxito del evento pone en perspectiva a Ramos como líder federativo. Cumplió con Puerto Rico, con FIBA, con el movimiento olímpico al liderar la producción del evento que costó alrededor de $5 millones para hacerlo.

Despendido, Ramos unió al éxito a todas las personas, grupos, gobierno, municipios que fueron “herramientas” para montar el evento que recibió a seis naciones. Mencionó al Gobierno, que aportó $2.3 millones, y al municipio de San Juan que también fue auspiciador.

Pero como Ramos era el responsable, el que puso “la firma”, también siente una satisfacción personal.

“No hay palabras para expresar la alegría personal y profesional que siento”, dijo el abogado de profesión de 49 años. “Ver cómo los sueños se van logrado en la vida es algo que siempre me lo propuse”.

Ahora Ramos deja un legado, uno que a él le dejó la Fbpur cuando en el 2003 presentó el histórico Preolímpico en el Coliseo Roberto Clemente, que fue antesala para la sonada victoria de Puerto Rico sobre el Dream Team de Estados Unidos en los Juegos Olímpios Atenas 2004.

Ramos, entonces de 23 años, dijo que quedó marcado con aquel Preolímpico y dijo que siempre se propuso dejar para futuras generaciones un evento similar.

“El del 2003 me marcó como espectador y me dio mucha ilusión y siempre me propuse hacer algo similar”, dijo.