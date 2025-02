La FIBA oficializó ayer domingo la clasificación de Puerto Rico al AmeriCup 2025 y la eliminación de Cuba, luego de la cancelación del partido programado en el Coliseo Roberto Clemente debido a la falta de visado para la mayoría de los jugadores cubanos.

Puerto Rico y Cuba debían enfrentarse en el último juego de la tercera ventana de clasificación, con ambos equipos empatados con récord de 2-3, al igual que Bahamas. Tras ese encuentro y otro entre Estados Unidos y Bahamas, se definirían los dos equipos que avanzarían al torneo continental, mientras que uno quedaría fuera.

Sin embargo, la Federación Cubana de Baloncesto informó que nueve de los 12 jugadores de su plantilla no obtuvieron la visa requerida por el gobierno de Estados Unidos para viajar a la isla. Ante esta situación, el viernes FIBA y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico anunciaron la cancelación del partido. No obstante, en ese momento, FIBA no brindó información sobre cómo afectaría la clasificación.

PUBLICIDAD

Finalmente, ayer domingo en la noche, la entidad confirmó que Puerto Rico y Bahamas avanzaron al AmeriCup junto con Estados Unidos, representando al Grupo D.

“A pesar de los esfuerzos de todas las partes involucradas, los problemas de visado impidieron que la selección nacional de Cuba llegara a San Juan para disputar su partido contra Puerto Rico, correspondiente a los Clasificatorios del FIBA AmeriCup 2025, programado para el 23 de febrero de 2025″, expresó FIBA en su comunicado oficial.

“Debido a estas circunstancias excepcionales y conforme a las regulaciones de FIBA, el partido fue cancelado sin otorgarse puntos a ninguno de los equipos”, agregó el comunicado.

Con esta resolución, la clasificación final del Grupo D quedó con Estados Unidos, Bahamas y Puerto Rico asegurando su pase al AmeriCup 2025.

Puerto Rico y Cuba terminaron empatados con siete puntos en la tabla de posiciones, pero según las reglas oficiales de Baloncesto, Puerto Rico quedó en tercer lugar gracias a su victoria de 81-73 sobre Cuba el 26 de noviembre de 2024 en La Habana.

El combinado boricua disputó su primer partido de esta ventana el pasado jueves, cayendo 72-71 ante Estados Unidos, que avanzó como líder del grupo. Estados Unidos además derrotó ayer domingo a Bahamas por 105-83.

El AmeriCup 2025 se llevará a cabo del 23 al 31 de agosto en Nicaragua.