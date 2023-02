Los directivos de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP) reaccionaron a las alegaciones que hizo Paola García sobre los incumplimientos de unos pagos por parte de la gerencia de los Delfines de Salinas.

García sostuvo a este medio que Eric Negrón, apoderado de la franquicia, ha incumplido con unos acuerdos económicos y mantiene una deuda pendiente por sus servicios como dirigente del equipo. García fue despedida después de una derrota en Coamo. Bajo su incumbencia, los Delfines fueron castigados con una suspensión de cuatro juegos a raíz de una trifulca al concluir un desafío con los Soles de Adjuntas en diciembre.

García indicó que le cursó una carta a Edgardo Boffill, presidente de la Liga Puertorriqueña, para ponerlo en aviso sobre la situación. No obstante, los reclamos no han sido atendidos, según García.

Linda Pérez, vicepresidenta de la LBP, respondió que el organismo no tiene jurisdicción en la administración de cada franquicia, sino más bien en el cumplimiento de una lista de requisitos reglamentarios detallados en los contratos que se firma con cada apoderado.

“Paola expone que el equipo de Salinas no le ha pagado y que se había comunicado con el presidente (Boffill). Quiero aclarar que la LBP es una liga de inclusión, que tenemos hombres, mujeres y jóvenes participando. Pero en conforme a la administración de cada franquicia, no se tiene injerencia”, sostuvo Pérez.

Pérez reconoció que García puso a la atención de Boffill la situación.

“El presidente, de buena fe, le indicó que trataría de resolver la situación, pero no tenemos potestad para intervenir. Ella (García) entró a unos acuerdos con la administración de lo Delfines de Salinas y nosotros como no entramos en ellos. Paola estaba fungiendo como coach y es la administración (de los Delfines) la que tiene que responder. La liga no tiene injerencia”, reiteró Pérez.

“Boffill de buena fe aceptó servir de intermediario, ella (García) recibió una respuesta y Negrón se comprometió que cumplirá”, concluyó.