La NBA sopesa la adopción de un formato de torneo para el Juego de las Estrellas, informaron el viernes dos personas con conocimiento del plan.

El formato sería similar al que se ha utilizado en la competencia de las Estrellas Emergentes en los últimos años.

Las personas que dieron la información hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los cambios no son definitivos. Dijeron que la idea se ha discutido durante varias semanas y se habló más al respecto el viernes, durante una reunión del comité de competencia.

La idea se centra en que los 24 seleccionados para el Juego de Estrellas se dividan en tres equipos de ocho jugadores, siendo el cuarto equipo probablemente el ganador de la competencia de Estrellas Emergentes que se llevará a cabo antes, en ese fin de semana.

PUBLICIDAD

Los cambios entrarían en vigor a partir del fin de semana del Juego de las Estrellas de esta temporada, del 14 al 16 de febrero en San Francisco.

Aún no está claro cómo cambiaría el proceso de votación. Los fanáticos, jugadores y medios de comunicación han sido parte de un sistema ponderado para elegir a los titulares, mientras que los entrenadores han seleccionado a los suplentes.

Bajo el formato propuesto, no habría reservas, por lo que es probable que las cuatro entidades votantes desempeñen un papel en la selección del grupo de 24 jugadores. También es incierto cómo funcionarían los entrenadores. Típicamente, los cuerpos técnicos de los equipos que lideran las Conferencias Este y Oeste son invitados a dirigir en el Juego de Estrellas, pero ahora, con tres o cuatro equipos involucrados, podrían ser necesarios más entrenadores.

ESPN fue el primer medio en informar el viernes sobre la idea de los cambios.

El comisionado Adam Silver dijo a principios de este mes que la liga quiere cambiar el formato del Juego de Estrellas, con la esperanza de que sea más competitivo. El Este venció al Oeste 211-186 la temporada pasada, combinando la mayor cantidad de puntos en los 73 años de historia del encuentro.

Fue la primera vez que un equipo superó los 200 puntos.

“Estamos considerando otros formatos”, dijo Silver el 2 de noviembre, sin especificar qué podría cambiar. “Creo que no hay duda de que los jugadores también quedaron decepcionados con el Juego de las Estrellas del año pasado. Todos queremos hacer un mejor trabajo proporcionando competencia y entretenimiento para nuestros fanáticos”.

PUBLICIDAD

La liga ha experimentado con la fórmula del Juego de las Estrellas varias veces en los años recientes. Entre los intentos estaban eliminar el viejo formato Este contra Oeste, sustituyéndolo por un draft en que cada capitán de equipo elegía a sus jugadores.

Se llegó a incorporar un cuarto periodo sin límite de tiempo con una puntuación objetivo para asegurar que el encuentro se definiera con un enceste.

El juego del año pasado volvió al formato tradicional — cuatro cuartos completos de 12 minutos, Este contra Oeste. Y no fue más que una exhibición ofensiva, con dos equipos que se combinaron para 168 intentos de triples.

Así que, este año, la NBA está al borde de intentar algo nuevo — al menos para las Estrellas. El juego de novatos contra jugadores de segundo año fue reemplazado hace unos años por el torneo de Estrellas Emergentes.

En éste, los mejores jugadores de primer y segundo año se dividen en cuatro equipos. Dos equipos juegan, luego los otros dos hacen lo propio, y los ganadores se enfrentan para decidir el campeón de las Estrellas Emergentes. Son ráfagas más cortas de baloncesto, y eso puede atraer más a los jugadores de las Estrellas que el juego de 48 minutos.

Silver enlistó a la estrella de Golden State, Stephen Curry, entre otros jugadores, para que ayudaran a encontrar una manera de hacer el Juego de las Estrellas más competitivo esta temporada.

Miembros del grupo de liderazgo de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han estado involucrados en las conversaciones sobre los cambios actuales en el Juego de Estrellas, dijeron las personas.

PUBLICIDAD

Hubo elementos agregados al fin de semana del Juego de las Estrellas del año pasado que sí funcionaron, como el concurso de triples entre Curry y Sabrina Ionescu que la liga quiere traer de vuelta esta temporada — probablemente con Caitlin Clark y quizá Klay Thompson involucrados para hacerlo en un formato de 2 contra 2.

“Cuando miras el interés en términos de audiencia el año pasado, uno de los puntos destacados fue ese enfrentamiento entre Sabrina y Steph”, dijo Silver a principios de este mes. “Así que, queremos hacer más de eso”.