La NBA quiere un equilibrio más competitivo y está considerando un “límite superior de gastos” que endurecería significativamente las reglas sobre cuánto pueden gastar los equipos cada año en su róster, según dijeron el viernes tres personas familiarizadas con el asunto.

Estas personas, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se han hecho públicos los detalles de las negociaciones laborales en curso entre la liga y sus jugadores, dijeron que se han programado más conversaciones para discutir la idea.

El límite esencialmente podría eliminar el impuesto de lujo como una opción para los equipos y establecería un tope absoluto sobre lo que se puede gastar cada temporada.

Una de las personas que habló con AP dijo que la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA, por sus siglas en inglés) no está interesada en aceptar dicho plan, cuyos detalles fueron informados por primera vez el viernes por ESPN y en Substack por el veterano reportero de la NBA, Marc Stein.

La propuesta llega en un momento en que algunos equipos, principalmente el actual campeón de la NBA, los Warriors de Golden, simplemente están gastando más de lo que otros equipos pueden o están dispuestos a pagar. Los Warriors gastaron casi $350 millones la temporada pasada en salarios e impuestos, y se proyecta que gasten alrededor de $360 millones esta temporada.

Eso es casi cuatro veces más de lo que gastarán los Spurs de San Antonio Spurs esta temporada, tres veces más que lo que gastan los Grizzlies de Memphis y un poco más del doble del promedio que los otros 29 clubes deben gastar esta temporada. Y la mayoría de esos equipos, al menos 20 de los 30, tampoco se dirigen a pagar el impuesto por lujo esta temporada.

Las conversaciones entre las partes sobre esta idea y otros asuntos, como restablecer la capacidad de los jugadores de pasar directamente de la escuela superior al Draft de la NBA, han estado ocurriendo durante algún tiempo entre el comisionado, de la NBA, Adam Silver, la directora ejecutiva de la NBPA, Tamika Tremaglio, y otros.

El convenio colectivo actual entre la liga y sus jugadores expirará después de la temporada 2023-24, aunque cualquiera de las partes puede rescindir el acuerdo un año antes si anuncia su intención de hacerlo antes del 15 de diciembre.

La posición de la liga sobre el gasto de los equipos no es difícil de entender. Si solo los equipos que gastan mucho en los principales mercados pueden permitirse pagar enormes facturas salariales y fiscales, esos equipos tendrían una gran ventaja competitiva. Al eliminar esa capacidad, una mejor competencia en más mercados generaría, en teoría, más ingresos y aumentaría los salarios de los jugadores.

Es fácil ver por qué los jugadores no querrían ningún acuerdo que esencialmente dicte cuán alto pueden llegar las nóminas. La liga tiene un tope salarial y un umbral de impuestos por lujo, aunque esos no son un disuasivo para los equipos dispuestos a ofrecer más que otros cuando se trata de retener a jugadores estrella.

Las facturas de impuestos y salarios propuestas por Golden State para la temporada 2023-24 son de aproximadamente $483 millones hasta el momento, pero las cifras podrían cambiar en los próximos meses según tomen decisiones de personal. Los Warriors han comprometido más de $600 millones en contratos solo con Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, Jordan Poole y Andrew Wiggins, incluyendo lo que están ganando esta temporada.

La NBA viene de un año masivo en sus finanzas, con ingresos que superaron los $10 mil millones por primera vez, y los ingresos relacionados con el baloncesto alcanzaron los $8,900 millones, otro récord.

“Los números me sorprendieron hasta cierto punto porque excedieron las proyecciones, y las proyecciones representan hacia dónde creemos que va nuestro negocio”, dijo Silver en julio. “Creo que es algo bastante notable desde el punto en que estábamos hace dos años y medio”.