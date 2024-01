El comisionado de la NBA, Adam Silver, está a punto de celebrar su décimo aniversario en el cargo. No será el último.

Silver está definiendo una extensión de contrato para seguir como comisionado por varios años más, dijo el sábado una persona enterada del acuerdo.

La fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque la liga no ha hecho el anuncio.

ESPN, primer medio que informó sobre el convenio, dijo que éste seguirá vigente “hasta el final de la década”. Es la segunda vez que los dueños de la liga han aprobado una extensión de contrato para Silver, quien obtuvo otra en junio de 2018 para seguir al frente de la NBA hasta las Finales de esta temporada.

Silver asumió como comisionado el 1 de febrero de 2014, sucediendo a David Stern, su mentor. Aquel relevo llevaba años fraguándose.

Stern anunció oficialmente su retiro más de un año antes, y el Consejo Directivo aprobó por unanimidad el plan para que llegara Silver, quien durante años había sido subcomisionado.

“Ha sido un gran líder que ha continuado con el legado de David y que realmente nos ha convertido en una gran organización multinacional”, recalcó Mark Cuban, quien hasta recientemente había sido dueño mayoritario de los Mavericks de Dallas.

Y la liga ha tenido un éxito enorme bajo la gestión de Silver, quien ha supervisado la ratificación de dos contratos colectivos entre la liga y sus jugadores desde que se convirtió en comisionado. Fue también el negociador principal, como subcomisionado, cuando la NBA y sus basquetbolistas alcanzaron un acuerdo en 2011.

Los contratos colectivos más recientes entraron en efecto esta temporada, garantizando que la paz laboral en la NBA se mantendrá al menos por unos años más.

Silver ha liderado además a la liga en las conversaciones que desembocaron en un contrato por nueve años y 24,000 millones de dólares por derechos de televisión con ESPN y Turner Sports. Ello elevó los ingresos, de unos 4,800 millones de dólares en su primera temporada, a unos 13,000 millones en ésta.

A su vez, ha sido catalizador para que aumenten los salarios de los jugadores. La liga negocia actualmente su próximo contrato de medios, y muchos esperan que el monto sea incluso mayor.

Y una vez que ese convenio esté firmado, la NBA contemplaría una posible expansión.

“Todos los salarios van al alza. La NBA gana dinero, así que él ha hecho un trabajo fenomenal”, consideró el sábado Tyronn Lue, entrenador de los Clippers de Los Ángeles. “Me alegro. Él puede quedarse el tiempo que quiera, mientras yo esté aquí. Ha sido grandioso”.

Las valuaciones de las franquicias han crecido también. El precio promedio de un equipo de la NBA se ubicaba en unos 510 millones de dólares cuando Silver llegó a su puesto. Actualmente llega a casi 4.000 millones de dólares.

El mayor salario en la liga cuando Silver arribó al puesto de comisionado era el de Kobe Bryant, con unos 30 millones de dólares. Ahora es el de Stephen Curry, con cerca de 52 millones de dólares por esta temporada.

“El alcance de la NBA se está expandiendo, en muchas formas en que apenas estamos rascando la superficie en términos de nuestro crecimiento internacional”, escribió Silver en un ensayo para la AP, a fin de conmemorar el 75to aniversario de la liga en 2022.