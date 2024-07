Dijon, Francia. Está por confirmarse si la Selección Nacional de baloncesto femenino de Puerto Rico que jugará en los Juegos Olímpicos París 2024, en donde busca su primera victoria olímpica, es mejor que su edición inaugural presentada en Tokio 2020 en el verano del 2021.

Pero lo que ya el dirigente nacional Gerardo ‘Jerry’ Batista sí puede confirmar es que la nueva versión llega a las Olimpiadas que se ponen el marcha este próximo viernes mejor preparada que su anterior.

La Selección llegó este domingo en la noche en Dijon, Francia, donde ubica la base de entrenamiento de la delegación de Puerto Rico para afinar la preparación que contó con cinco juegos de fogueos, incluido uno en que venció a Canadá y otro en que superó a Portugal. No tuvo el programado juego de fogueo ante Nigeria aquí este domingo porque el país africano sobre calendarizó su programación.

Pese a eso, Batista llegó muy satisfecho con la preparación para jugar en sus segundos Juegos Olímpicos, ésta vez como parte del Grupo A junto a Serbia, España y China desde el 28 de julio en la ciudad de Lille, al norte de París.

Las jugadoras llegaron en un bus alrededor de las 10 de la noche en Francia. ( Xavier Araújo )

Dijo que pudo hacer combinaciones de jugadoras, enfrentar a equipos de calidad, exponer lo planteado y recoger todo lo visto en los partidos para hacer en los próximos días los ajustes sobre lo que el seleccionado no hizo bien, enfatizar en lo que sí hizo bien y poder configurar el cuadro regular.

“Hemos tenido hasta hoy una buena preparación: cinco juegos de calidad”, resumió Batista.

Dijo que no extrañará el fogueo ante Nigeria porque, aunque hubiese sido provechoso, también fue beneficioso la cancelación del juego para sustituirla con una práctica y recuperar el físico de las jugadoras.

“Mañana (lunes) vamos a dar libre y nosotros (cuerpo técnico) vamos a analizar todo para utilizarlo en la última etapa de la preparación, lo táctico, las diferentes movidas que no nos han funcionado, las pequeñas cosas que no hemos visto bien y enfatizar en lo que hemos hecho bien”, dijo.Toda esa preparación de foguear por Europa, además de hacer los entrenamientos de seguimiento hacia y luego de esos juegos es una que el seleccionado no tuvo en su ruta a Tokio, en donde no pudo sacar una victoria.

La preparación ha sido mejor que la que Batista tuvo para el equipo hacia Tokio 2020, básicamente porque en esos años el Covid-19 presentó demasiadas limitaciones, dijo.

Batista categorizó así la preparación a la pregunta de si esta edición de la Selección, con las debutantes olímpicas Arella Guirantes y Mya Hollingshed, además de la victoria ante Canadá en su fogueo, es mejor que la olímpica en Tokio 2020.

“Para comprar una edición de la otra tengo que esperar a ver cómo es el desempeño. Los dos grupos son talentosos, con experiencia o con jugadoras haciendo su debut. Sí, esta preparación ha sido mejor”, afirmó.

Parte del elenco técnico de la Selección camina a su llegada al centro Creps de Dijon. A la derecha el dirigente nacional Jerry Batista. ( Xavier Araújo )

Batista abundó que esta edición de la Selección como quiera va en ventaja de su anterior porque durante el año y en el torneo acumulado partidos y fogueos de nivel que no había tenido antes.

“Al final del camino este equipo estará mejor porque hemos podido tener partidos de nivel ante equipos por encima de nuestro nivel, que es lo que queremos para seguir cerrando la brecha”, dijo Batista, cuyo equipo cayó cerrado ante Alemania en uno de los cinco fogueos.

La Selección permanecerá en Dijon hasta el miércoles, cuando viajan a Lille, ciudad donde se jugarán los torneos de baloncesto de París 2024.