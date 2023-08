El Equipo Nacional de Baloncesto finalizó el sábado en la noche (madrugada del domingo en Puerto Rico) la gira de partidos de fogueos que tenía programado y mañana lunes arribará a Filipinas, en donde el sábado tendrá su primer partido de la Copa del Mundo FIBA.

Se desconoce si la Selección arribará a Filipinas con los 13 jugadores que le han representado en los últimos cinco fogueos en América, Europa y Asia. El elenco será de 12 jugadores en el Mundial.

La Selección cerró los fogueos con un partido ante Letonia, en Taiwán, que finalizó con marcador de 84-72 a favor de los europeos. Puerto Rico jugó también en su gira de fogueos ante República Dominicana, Estados Unidos, Italia, Serbia y Lituania. Tuvo marca de 1-6, siendo la victoria ante Dominicana en su primer partido de la gira y siendo el mismo jugado en la Isla.

Ysmael Romero lideró a Puerto Rico ante Letonia con 14 puntos. Ethan Thompson agregó 12 tantos. Arnaldo Toro atrapó ocho rebotes, cuatro de esos ofensivos. Vieron acción los 12 jugadores registrados por al menos 11 minutos cada uno. Phillip Wheeler no vio acción en ese encuentro.

Puerto Rico tiró de 22-5 de tres puntos en el juego y cometió 17 pérdidas de balón ante Letonia.

En su penúltimo fogueo, un día antes, la Selección se midió ante Lituania y también fue derrotado en ese encuentro, esta vez por final 93-80.

Nelson Colón le imparte instrucciones a sus pupilos durante la acción del partido ante Letonia. ( ANDRE KANG )

La Selección viajará el lunes desde Taiwán hacia la capital filipina, Manila, y arribará a la ciudad y al hotel en donde se hospedarán para comenzar la fase final de su preparación para la Copa del Mundo con un calendario de prácticas definido por la FIBA, informó la oficial de prensa de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Neisha Torres.

Su primer partido del Mundial es el sábado, 26 de agosto, ante Sudán del Sur. Ese partido será en horario de Puerto Rico, a las 4:00 a.m.

Luego tendrán duelos ante Serbia el lunes, 28, y cerrarán la fase de grupos el miércoles 30. Esos dos partidos se realizarán, en horario de Puerto Rico, a las 8:00 a.m.

Janis Timmas (10) y Anzejs Pasecniks (32), de Letonia, acorralan a Justion Reyes durante una jugada. ( ANDRE KANG )

No están satisfechos

Las derrotas ante Lituania y Letonia, que llegaron en seguidilla a reveces ante Estados Unidos, Italia y Serbia, los tres por abultados marcadores de 117-74, 98-65 y 110-76, definitivamente marcan una referencia que no tiene a nadie satisfecho. Así mismo lo dejó saber el entrenador nacional, Nelson Colón, en comunicación en el fin de semana con El Nuevo Día.

“Satisfechos no estamos. Hemos jugado con grandes equipos; Estados Unidos, Italia y Serbia. Y con nuestro score no hay manera de estar satisfechos. Pero no hemos perdido la mentalidad positiva, de mantenernos concentrados en lo que significa esto para nosotros, que estamos jugando contra equipos de gran nivel, que nos fuerzan a jugar de otra manera. Y aprender la cohesión, la energía, el físico que necesitamos para mejorar, para cuando lleguemos a Filipinas estar al 100 por ciento y poder competir en el grupo que nos tocó”, dijo Colón luego de la derrota ante Lituania.

“Como he dicho, todo esto nos va a servir para cuando lleguemos a Filipinas estemos sólidos y fuertes mentalmente. Y de todo lo que hemos recorrido en este camino que nos sirva de experiencia para cuando la bola vaya al aire, nosotros estar listos y dar el 100 por ciento, con una nueva versión, con una nueva mentalidad que nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, que son altas. Aquí nadie ha perdido el foco. Seguimos unidos, seguimos juntos, y vamos a dar el máximo por nuestra isla, por nuestro baloncesto”, agregó Colón.