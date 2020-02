Luego de haber estado los pasados cinco días en la ciudad romántica de París, alternando dobles jornadas de prácticas con la magia que enamora de la capital de Francia, el Equipo Nacional de Baloncesto femenino de Puerto Rico dejó atrás ayer todo ese glamour para adentrarse en una más dura realidad de vida.

La selección fue transportada ayer al pueblo de Bourges, donde a partir de este jueves jugará un complicado torneo Preolímpico en el cual se reparten tres boletos a Tokio 2020 pero al cual llega como el equipo de menor posición en el ranking mundial entre los competidores presentes.

Mirándolo así, el dirigente nacional Jerry Batista está contento de haber salido ya de París.

“Estábamos, por poner un contexto, en el casco de San Juan, con todo lo que te puedes encontrar para hacer, y nos han movido a Adjuntas para el torneo. Quizás era aquí donde debíamos haber hecho la concentración de nuestro entrenamiento”, destacó Batista.

La verdad es, sin embargo, que el equipo no estuvo disponible a tiempo para poder acuartelarse y que no será hasta hoy que finalmente este completo cuando llegue desde Nueva York, Tayra Meléndez, quien no pudo incorporarse antes por razones de trabajo.

“Prepararnos no ha sido fácil. Comenzamos con cinco jugadoras en Puerto Rico el lunes de la semana pasada, y con ellas fue que llegamos a París el pasado miércoles. Ya desde el jueves hemos ido recibiendo poco a poco a otras jugadoras. Por lo menos todas han jugado antes con el equipo y conocen bien el sistema, y además están en forma porque eso sí hemos podido monitorear gracias a una aplicación de nuestro adiestrador físico Fabián Amaya”, dijo Batista.

Considerando todo eso, y lamentando el no haber logrado tener en equipo a jóvenes de estatura como Sabrina Lozada, Anushka Maldonado ni India Pagán, Batista dijo que no está trastocando las estrategias defensivas ni ofensivas utilizadas en recientes torneos, sino solo haciendo algunos ajustes por la particularidad de cada rival.

“El rival más importante ahora mismo es Brasil, que será nuestro primer rival. Es un juego que te pone más cerca o más lejos de la clasificación”, destacó Batista sin entrar a admitir que en el papel es un equipo muy superior al boricua por la presencia de todas sus mejores jugadoras profesionales y eso sin destacar que es el segundo equipo de más baja clasificación --15-- en el torneo, mientras que Australia y Francia son el dos y el quinto en el ranking mundial.

“Es cuestión de ir juego a juego. Pero sí, la competencia es durísima”, reconoció Batista, cuyo equipo es el 23 en el mundo.