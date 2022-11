Completar su cierre ha tomado un poco más de tiempo de lo anticipado la semana pasada, pero que nadie crea que es que el negocio se cayó. Según conoció Primera Hora el proceso de la compra-venta de los Capitanes de Arecibo a un nuevo administrador sigue en pie y será por un precio cercano al récord de venta en la liga.

En conversaciones con este medio, una persona con conocimiento del proceso precisó que el negocio aún no se ha cerrado pero esto no porque se hayan complicado los acuerdos, sino más bien porque el negocio no es uno lineal entre dos personas y uno entre más de una persona. Obviamente la pluralidad la ponen, además del comprador, los vendedores, Frabián Elí Carrión y Anuel AA, y en el caso de estos últimos actualmente han roto la sociedad que tenían cuando adquirieron la franquicia y ahora tienen sus propios grupos asesores pendiente de la transacción.

PUBLICIDAD

“El tema ha seguido su curso. Es un negocio de alto valor y como tal exige muchos intercambios de ideas y papelerías para poder convertir todo el acuerdo en un contrato de compra-venta”, dijo la persona que pidió su nombre fuese mantenido en el anonimato.

Tal y como ha pasado ya por varias semanas, el entrevistado dijo que el acuerdo podría cerrarse en cualquier momento. Y por el momento no se ha revelado la identidad del comprador.

Sobre el valor de la compra-venta, el entrevistado dijo que será una de las más altas en la historia del BSN. Aunque le liga nunca ha sido abierta a decir los precios de venta de los equipos, es historia conocida que los Leones de Ponce fueron vendidos a finales de la década del 1990 en $1 millón y se ha reportado que la venta de los Vaqueros de Bayamón al expelotero Yadier Molina rondó los $1.2 millones.