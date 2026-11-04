Las Cangrejeras de Santurce del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) extendieron su compromiso con las comunidades sanjuaneras al contribuir a la instalación de un nuevo tabloncillo de goma en la cancha de baloncesto del Parque Dr. José Celso Barbosa, en San Juan.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de uno de los espacios deportivos y recreativos de la zona, utilizado por niños, jóvenes y adultos para practicar deportes y compartir en familia.

El complejo, ubicado en la avenida Las Américas, cerca del área del Último Trolley y en la zona limítrofe entre Ocean Park y Condado, representa un punto de encuentro para residentes que buscan alternativas de actividad física y recreación.

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El apoderado de la franquicia, Gabriel Vázquez, destacó que la responsabilidad del equipo va más allá de su desempeño en el tabloncillo y también incluye contribuir al bienestar de las comunidades que lo respaldan.

“Para nosotros, como organización, es importante que nuestro compromiso vaya más allá de la cancha. Las Cangrejeras representan a Santurce y a toda una comunidad que nos apoya, y entendemos que también nos corresponde aportar a los espacios donde nuestra gente se reúne, hace deporte y comparte en familia. Nos llena de satisfacción poder contribuir a una necesidad como esta”, expresó Vázquez.

Por su parte, la veterana armadora Dayshalee Salamán resaltó la importancia de que las organizaciones deportivas se involucren en iniciativas comunitarias que promuevan mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

La jugadora señaló que contar con instalaciones en buenas condiciones puede motivar a más niños y jóvenes a acercarse al baloncesto y disfrutar de la actividad deportiva.

“Como jugadoras, sabemos lo importante que es tener una cancha en buenas condiciones para practicar y disfrutar del baloncesto. Que podamos aportar a un espacio que utiliza nuestra comunidad es algo muy especial, porque también se trata de motivar a los niños y jóvenes a acercarse al deporte y demostrarles que cuentan con nuestro apoyo”, manifestó Salamán.

Con esta aportación, las Cangrejeras buscan fortalecer sus vínculos con Santurce y otras comunidades sanjuaneras, al tiempo que respaldan el mejoramiento de espacios públicos destinados al deporte y la recreación.

Para la franquicia, su impacto también se refleja en las iniciativas que promueve fuera de la competencia y en su contribución a las comunidades que forman parte de su entorno.