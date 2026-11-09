La gerencia de las Cangrejeras de Santurce anunció oficialmente hoy, lunes, la contratación de las estadounidenses Leah Scott y Aubryanna “Bree” Hall como nuevas refuerzos del equipo, luego de que ShaeKelley y Teana Muldrow abandonaran la plantilla durante los playoffs del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Kelley notificó a la gerencia que no continuaría cumpliendo su contrato con Santurce tras recibir una oferta para jugar en China. Por su parte, Muldrow se retiró del conjunto santurcino sin razones mayores.

“Estamos muy impactados con las complejas decisiones de Kelley y Muldrow, más aún cuando se nos reconoce como una de las franquicias más deferentes con nuestra plantilla de jugadoras y equipo de trabajo en general. No obstante, estamos concentrados en continuar con nuestro enfoque y avanzar en los playoffs, como ya lo hemos demostrado antes”, puntualizó el apoderado de las Cangrejeras, Gabriel Vázquez.

PUBLICIDAD

Scott, una jugadora versátil de 6’ y 1” y 33 años, viene de jugar en la liga de Serbia con el equipo Student, donde promedió 17 puntos por partido.

Hall, también de 6′1″ y 28 años, cuenta con experiencia en la WNBA, donde jugó con las Fever de Indiana durante la recién concluida temporada. Además, fue dos veces campeona (2022 y 2024) de la NCAA con el reconocido programa de la Universidad de South Carolina.

La trayectoria profesional de “Bree” también incluye participaciones en las ligas de Nueva Zelanda y Alemania.

La gerencia de las Cangrejeras se mostró satisfecha con las incorporaciones de Scott y Hall, y confía en que ambas jugadoras aportarán su experiencia y talento para fortalecer al equipo en la continuación de la postemporada.

Santurce (0-1) recibe esta noche a las 8:00 p.m. en el Coliseo Roberto Clemente a las Gigantes de Carolina (1-0) para el segundo encuentro de los cuartos de final.