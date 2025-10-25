Las Explosivas de abren la serie semifinal B del BSNF con victoria ante Isabela
La acción continua el domingo cuando Las Pollitas defenderán su cancha.
Las Explosivas de Moca defendieron su cancha con contundencia al dominar ampliamente, 89-61, a las Pollitas de Isabela en el arranque de la serie semifinal B del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), celebrado el viernes en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo.
Isabela apenas tuvo ventaja de 4-2 en los primeros minutos del desafío, antes de que un avance de 9-0, coronado por un bombazo de Taya Corosdale, le diera el control definitivo a Moca, 11-4, con 5:18 por jugar del primer parcial. Las Explosivas dominaron el encuentro durante 37 minutos y se fueron al descanso arriba 44-29.
Leigha Brown protagonizó una actuación monumental con un triple-doble de 28 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, liderando la ofensiva mocana. Hillary Martínez agregó 25 unidades, Gabriela Ortega sumó 13, y Corosdale completó con 10.
Por las Pollitas, Anisha George aportó 16 tantos y Lasha Petree consiguió 13 en la derrota.
La serie continúa este domingo, 26 de octubre, cuando Moca (1-0) visite a Isabela (0-1) en el coliseo José ‘Buga’ Abreu, a partir de las 6:00 p.m.
Por otro lado, este sábado, 25 de octubre, comenzará la serie semifinal A con el choque entre las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce en el coliseo Roberto Clemente, desde las 8:00 p.m., con transmisión en vivo por Punto 2.
Las series semifinales se disputan a un máximo de cinco juegos.