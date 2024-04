Denver. LeBron James estaba viendo rojo después de que los Lakers de Los Ángeles dejaron escapar una oportunidad dorada.

Su frustración no se centró tanto en desperdiciar una ventaja de 20 puntos. O su último triple fallido que terminó con el juego empate. Tampoco el canasto de Jamal Murray que le dio a los Nuggets de Denver una victoria 101-99 sobre los Lakers en el segundo juego de su serie de primera ronda de la NBA.

La ira de James era más distante: el centro de repetición instantánea en Secaucus, Nueva Jersey. En el centro de su ira estaba una falta de Michael Porter Jr. en la segunda mitad que fue anulada cuando se determinó que el canastero de los Nuggets había hecho solo un contacto marginal con D’Angelo Russell.

“Para ser honesto, no entiendo lo que está pasando en el centro de revisión”, dijo James, cuyo equipo regresa a Los Ángeles para el tercer juego el jueves enfrentando un déficit de 2-0. “D-Lo claramente recibe un golpe en la cara. ¿Para qué tenemos un centro de repetición? No tiene sentido. No tiene sentido. Me molesta”.

James no fue tan expansivo en su entrevista posterior al juego después de que los Lakers vieron a Murray y los Nuggets recuperarse de un hoyo 68-48 para capturar su décima victoria consecutiva sobre los Lakers.

James tuvo la oportunidad de darle ventaja a los Lakers faltando unos 16 segundos con un triple abierto.

“Fallé”, se lamentó James, quien acabó con 26 puntos y 12 asistencias.

Porter agarró el rebote, preparando el canasto de la victoria de Murray, un tiro en salto sobre Anthony Davis cuando el tiempo expiraba.

Fue entonces cuando James comenzó a expresar su frustración con el centro de repetición. Al principio del juego, Murray fue sancionado con una falta cuando James se dirigió hacia la canasta, solo para que los Nuggets desafiaran con éxito la falta para que fuera anulada.

“¿Que estamos haciendo?”, preguntó James mientras terminaba su entrevista posterior al juego.