La USA Basketball anunció hoy lunes un listado de 44 jugadores enlistados para ser parte del proceso de búsqueda del seleccionado estadounidense que jugará en las Olimpiadas Tokio 2020. Al tope de la lista aparece el estelar LeBron James.

James, un tres veces olímpico y dos veces ganador de medalla de oro en esa justa, es uno de 19 previos ganadores de medalla de oro en Olimpiadas o Copas del Mundo reclutado para equipo. La lista incluye además a nueve de los integrantes del seleccionado que ganó el oro en los Juegos Olímpicos Río 2016.

El versátil jugador de los Lakers de Los Ángeles, con un récord de 68 juegos en el equipo nacional de los Estados Unidos, participó en las Olimpiadas Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012, ganando el título olímpico en las últimas dos. No estuvo presente en Río 2016 por razones personales, pero recientemente ha dicho que consideraría jugar en Tokio 2020, entre otras razones, por jugar con el nuevo coach nacional Gregg Popovich.

There will be no tryouts. USA Basketball will pare the list down to a 12-person Olympic team by early June, those decisions to be made by a selection committee -- and to be based in part on player availability and health. Training camp will start in early July, potentially as little as two weeks after the end of the NBA Finals. The Olympics start July 24.

La USA Basketball indicó que los 44 nombres que figuran en la lista se han comprometido para jugar en Tokio.

En la lista de jugadores aparecen los integrantes del equipo que jugó en Río 2016 Harrison Barnes (Sacramento), Jimmy Butler (Miami), DeMar DeRozan (San Antonio), Kevin Durant (Brooklyn), Paul George (Clippers), Draymond Green (Golden State), Kyrie Irving (Brooklyn), Kyle Lowry (Toronto) y Klay Thompson (Golden State).

Del seleccionado campeón olímpico Londres 2012 están Anthony Davis (Lakers), Durant, James Harden (Houston), James, Kevin Love (Cleveland), Chris Paul (Oklahoma City ) y Russell Westbrook (Houston). Del equipo medallista de oro en Pekín 2008 aparece, además de James, Dwight Howard (Lakers).

Mientras, ganadores de oro en Copas del Mundo pero sin representación olímpica hasta el momento que han sido invitados están Stephen Curry (Golden State), Andre Drummond (Cleveland ) y Mason Plumlee (Denver).

Los restantes 25 jugadores reclutados son Bam Adebayo (Miami), LaMarcus Aldridge (San Antonio), Bradley Beal (Washington), Devin Booker (Phoenix), Malcolm Brogdon (Indiana), Jaylen Brown (Boston), Mike Conley (Utah), Montrezl Harrell (Clippers), Joe Harris (Brooklyn), Tobias Harris (Filadelfia), Gordon Hayward (Boston), Brandon Ingram (New Orleans), Kyle Kuzma (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Damian Lillard (Portland), Brook Lopez (Milwaukee), JaVale McGee (Lakers), Khris Middleton (Milwaukee), Donovan Mitchell (Utah), Victor Oladipo (Indiana), Marcus Smart (Boston), Jayson Tatum (Boston), Myles Turner (Indiana), Kemba Walker (Boston ) y Derrick White (San Antonio).

En Tokio 2020, Estados Unidos se presenta como tricampeón olímpico.