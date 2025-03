Nueva York. LeBron James aún está siendo evaluado para determinar la gravedad de su lesión en la ingle, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick.

James se lesionó la ingle izquierda en el cuarto período de la derrota de los Lakers 111-101 ante Boston el sábado. Los Lakers no han indicado cuánto tiempo esperan que el alero estrella esté fuera de juego.

El propio James comentó después que no estaba demasiado preocupado por que fuera una ausencia prolongada, creyendo que no es tan grave como la lesión en la ingle que sufrió durante un partido de Navidad en 2018, lo que lo obligó a perderse los siguientes 17 partidos.

Luka Doncic comenzó contra los Nets a pesar de tener molestias en la espalda, pero los Lakers, que habían ganado ocho partidos consecutivos antes del sábado, también estaban sin el pívot Jaxson Hayes (contusión en la rodilla derecha) y los aleros Dorian Finney-Smith (molestias en el tobillo izquierdo) y Rui Hachimura (tendinopatía patelar izquierda).

Austin Reaves, Gabe Vincent, Alex Len y Dalton Knecht fueron los otros titulares en Brooklyn. Fue la primera vez esta temporada que los Lakers utilizaron esa alineación.

Redick dijo que Doncic no debería sentir presión para hacer más en ausencia de James.

“Creo que Luka es Luka y no le estamos pidiendo que haga nada o que sea alguien que no es”, dijo Redick. “Tampoco estamos pidiendo a los otros chicos que se eleven y sean alguien que no son. Tenemos suficiente potencia de fuego con Austin y Luka como creadores de tiros y haremos nuestro mejor esfuerzo para tener tiro con ellos”.