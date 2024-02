Tras más de 20 años dirigiendo al Colegio Bautista, Leo Arill comenzó hace unos meses una nueva etapa en su carrera como técnico de baloncesto escolar al tomar las riendas de los equipos senior y junior masculino de Caguas Private School (CPS).

Pero, Arill no llegó solo a CPS, pues junto a él vino el codirigente Iván Ríos y múltiples de sus jugadores en Bautista. La dupla de entrenadores y alumnos se vieron obligados a trasladarse de institución después de que el Colegio Bautista realizara un ajuste en sus becas.

Y aunque admitió que fue duro dejar al colegio donde se desempeñó como dirigente desde el 2001 y ganó cuatro campeonatos nacionales, Arill comentó a Primera Hora que la forma como fueron recibidos desde el primer día en CPS facilitó acostumbrarse a la repentina transición.

PUBLICIDAD

“El cambio fue uno difícil. No importa si eres adulto o eres menor, los cambios conllevan tiempo. Pero, la manera que nos recibieron nos ayudó en el proceso de transición. (El traslado) fue uno difícil, uno que pega. Fue una vida en una institución, pero uno nunca sabe lo que Dios y el destino le tiene a uno el próximo día”, expresó Arill en entrevista telefónica.

Asimismo, resaltó que el cambio fue igual de difícil para Ríos, quien alzó trofeos de torneos nacionales como coach y estudiante de Bautista.

Iván Ríos funge como codirigente de Caguas Private School. ( Suministrada )

Por su parte, los siete canasteros que siguieron los pasos de Arill y Río a CPS fueron Roque Limage, Yadier Fuentes, Gustavo Pagán, Yan Torres, Andrés Díaz, Jaythan Peña y Adriel Echevarría.

La llegada de Arill y Ríos transformó a la institución en una de las favoritas a ganar el campeonato nacional Top Ranked Buzzer Beater, pero, para el técnico, el premio más importante que ha obtenido esta temporada es la forma cómo sus jugadores se han adaptado académicamente a su nuevo colegio.

“Lo que han hecho en la cancha es un complemento. El premio grande ha sido cómo se han comportado en los salones de clase y ese ha sido realmente el triunfo de esta temporada: lo que han hecho ellos en los salones. Se han esforzado para hacer esa transición tan difícil que es una escuela nueva y nosotros estamos agradecidos de que nos hayan aceptado”, compartió.

Eddiel Meléndez, escolta de Caguas Private School. ( Suministrada )

En la primera temporada de Arill y Ríos al mando de Caguas, la institución clasificó a su primer campeonato nacional desde el 2018. CPS llegó a adueñarse por una semana de la primera posición del ranking, cuando venció a la Academia Cristiana Cohélet en el torneo del Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, que se celebró en diciembre. Luego de esa semana, CPS se mantuvo en el segundo puesto del clasificatorio por el resto de la temporada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el plan de Arill no es solo intentar convertir a Caguas en campeones nacionales, si no transformarlo en uno de los mejores programas de básquet escolar del país.

“Ha sido un grupo bien especial que nos ha dado un primer año de impacto con un programa de baloncesto que no estaba en el mapa. Durante todo el año hemos estado compitiendo con los mejores en Puerto Rico y el interés nuestro es establecer un programa elite por los próximos años hasta que Dios nos lo permita”, dijo.

“En el básquetbol unos ganan y otros pierden. Lo importante es tratar de establecer un programa y una cultura de triunfo. Un programa que, como va a pasar este año, todos los chicos vayan a sus instituciones universitarias. Ese es el segundo premio más grande, que se nos gradúen y vayan a las universidades que deseen estudiar por lo que quieren estudiar”, abundó.

Pero, Arill no solo ha dejado su huella en el básquet escolar. En el Baloncesto Superior Nacional (BSN) también ha construido un legado, alzando múltiples campeonatos. De hecho, en la liga profesional tiene también su dupla, pero con Carlos González.

Leo Arill (izquierda) y Carlos González imparten instrucciones a los Gigantes de Carolina durante la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Arill es asistente de González en el BSN y juntos han ganado tres títulos con equipos distintos (Piratas de Quebradillas en 2017, Santeros de Aguada en 2019 y Gigantes de Carolina en 2023). Y con González tiene una relación bastante parecida a la que tiene con Ríos, quien es el dirigente de los Osos de Manatí, pues los describe como los hermanos que nunca tuvo.

PUBLICIDAD

“Hay que pegarse a gente que sepa y que sean genuinos. Tanto Carlos como Iván son mis hermanos. En el caso de Iván, llevamos mucho tiempo juntos y es una persona que yo admiro y respeto. Yo no tengo hermanos de sangre, pero él es mi hermano de otra madre, al igual que Carlos. Yo me rodeo de personas que sean mejor que yo y que me ayuden a mejorar porque nadie lo sabe todo”, sostuvo.

El primer juego de Caguas en el Top Ranked Buzzer Beater será sábado, 9 de marzo, contra Wesleyan Academy de Guaynabo.