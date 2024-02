Cuando el canastero de los Capitanes de Arecibo, Raymond Cintrón, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles a finales del 2022, nunca imaginó la etapa que iba a incursionar durante su rehabilitación.

Alejado de las canchas por su lesión, Cintrón encontró involuntariamente la forma de mantenerse activo en el básquet, pero bajo otro rol. Esta vez no como armador, sino como técnico.

Durante la pasada temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) tuvo una experiencia inolvidable en la que asistió a su señor padre en la dirección de las Montañeras de Morovis. Y ahora le tocó a Cintrón aplicar lo que aprendió de su papá, pero en el Colegio Evangélico Capitán Correa de Hatillo, donde se está desempeñando como dirigente del equipo masculino de la categoría junior.

Al igual que su tiempo en las Montañeras, esto fue una oportunidad que le ofrecieron sin él buscarla, pero que aseguró lo ayudó grandemente en su rehabilitación. Precisamente, quien le hizo la oferta fue Sabdiel Pérez, estadístico de los Capitanes y dirigente del conjunto senior de Capitán Correa.

“La realidad es que no lo planifiqué. Sabdi, un compañero mío que trabaja con el cuerpo técnico de los Capitanes de Arecibo, es el que corre el equipo senior y fue quien me metió en este revulú. Me dijo: ‘Cógete un equipito ahí y ayúdame’. Dentro de la situación de mi lesión del tendón de Aquiles, tenía tiempo libre y dije: ‘Déjame despejar la mente y quién sabe si en un futuro’“, contó Cintrón a Primera Hora.

“Lo hice más bien como una terapia mental mientras me rehabilitaba el tendón de Aquiles y me tomé el chance. Le dije (a Sabdiel Pérez): ‘Dame acá el equipito junior, voy a coger uno nada más’. No quería. Me he negado mil veces, pero los planes de Dios son perfectos y ha sido una experiencia bonita”, abundó.

El Colegio Evangélico Capitán Correa fue invitado al campeonato nacional de Buzzer Beater. ( Suministrada )

De asistir a su padre dirigiendo mujeres profesionales, el canastero, de 33 años, pasó a tener las riendas de un conjunto cuyos integrantes son estudiantes de entre 14 a 16 años, un cambio bastante radical para el joven técnico.

“El cambio es sumamente grande porque en el BSNF, aparte de que son mujeres, son profesionales y lo toman un poco más serio. Pero, pensé que iba a ser más dificíl con los jóvenes de lo que ha sido. Cuesta más trabajo el aspecto de educarlos en la disciplina y que crean que lo que les estás enseñando es para bien. A esta edad de junior, ellos piensan que lo saben todo y no saben nada, porque yo he estado ahí en esos tenis”, comentó.

Después de competir por múltiples años en el BSN, se podría decir que Cintrón lo ha visto todo en el básquet. No hay duda de las lecciones que les puede brindar a sus jugadores a raíz de lo que ha vivido en su carrera. Pero, los atletas de la escuadra junior del Colegio Capitán Correa no son los únicos que terminarán esta temporada de baloncesto escolar adquiriendo más conocimiento, pues su dirigente también ha aprendido mucho de ellos.

“Me han enseñado que, de vez en cuando, hay que tener un poquito más de paciencia y tomar las cosas con calma. Ellos me han enseñado a confiar (en ellos). Me dicen: ‘Coach, yo sé que lo hice mal, pero confía en mí'... Me han enseñado a saber lidiar con situaciones en las que normalmente soy explosivo de carácter, porque soy así“, indicó.

“Esos muchachos me están desarrollando esa etapa mía”, dijo entre carcajadas.

Curiosamente, su comienzo en el cuerpo técnico de Morovis surgió de una forma similar. Y es que, según el armador, su papá le “tiró una bolita de humo” para que poco a poco se convirtiera en asistente.

Todo inició con su padre pidiéndole que lo ayudara en las prácticas de las Montañeras y culminó con Cintrón impartiendo instrucciones en las líneas de las canchas del BSNF.

“Mi papá me dijo: ‘Vente ayúdame para las prácticas porque estoy mayorcito’. Y, cuando empezó la temporada, me decía (en los juegos): ‘Te vas a parar tú hoy. Yo no me siento bien’“, recordó entre risas.

“Yo sé que él tiene una intención buena detrás de eso. Yo acepté el reto y sé que él ya lo tenía planeado y no me lo quiso decir. En el mismo juego, me corregía y me decía: ‘En este timeout, yo hubiese hecho esto, pero está bien, tranquilo’“, agregó.

Raymond Cintrón volverá esta temporada a jugar con los Capitanes de Arecibo en el BSN, después de sufrir una lesión de Aquiles en noviembre de 2022. ( Archivo )

Sin embargo, el canastero pondrá en pausa esta faceta como dirigente en los próximos meses, cuando vuelva a vestir el uniforme de los Capitanes por primera vez desde su lesión en noviembre de 2022. Cintrón estará disponible desde el primer día de la temporada, que arranca este 2 de abril. Y su retorno al tabloncillo lo hará bajo un técnico que lo conoce muy bien, Juan Cardona.

“Juan es un padre para mí. Me dirigió desde intermedia en el Colegio Carmen Sol y me lo ha dicho desde el día uno que cuenta en grande conmigo”, concluyó.